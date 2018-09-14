Охота на нового Беккенбауэра и Бускетса

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«Аякс» с трудом отбивает атаки богатых клубов на Френки Де Йонга. «Соккер.ру» знакомит читателей с будущим звездным полузащитником.

Как-то привычно видеть, что очередной топ-клуб интересуется очередным же талантом из «Аякса». Но в данном случае нужно разграничивать понятия «талант из „Аякса“ и «воспитанник „Аякса“, поскольку Де Йонг к последним не относится. Он начинал заниматься футболом в академии „Виллема II“, так что именно эти ребята ответственны за появление Френки на мировой сцене.

„Аякс“ подстраивается под складывающуюся на рынке конъюнктуру, о которой мы говорили ранее не раз, упоминая голландский футбол. В последние годы топовые клубы хотят выдернуть более-менее сверкнувшего игрока из чемпионата Нидерландов как можно скорее, пока не увели конкуренты.

Эта гонка достигает безумия и приводит к высасыванию крови из голландских клубов, а также к слому талантливых ребят, которым не дают дозревать на родине в новых Снейдеров, сманивая в совсем нежном возрасте. Но и сами голландские гранды принялись делать то же самое. Понятно, что скауты „Барселоны“ или „Реала“ вряд ли будут внимательно разглядывать матчи „Виллема II“ или „Зволле“.

А вот люди из „Аякса“, ПСВ и „Фейеноорда“ то и дело рыскают по стране, вытаскивая молодежь из менее статусных клубов. Так случилось и с Де Йонгом, который перебрался в „Аякс“ из молодежной команды „Виллема II“ в 2015 году. Кстати, амстердамцы заплатили за него ровно один евро – символическая цена. Да, это не шутка. Натурально один евро. Так что когда Френки перейдет в топ-клуб, можно будет говорить о том, что парень нарастил трансферную стоимость в десятки миллионов раз, и это будет математически верно.

Но даже в „Аяксе“ понимали, что поторопились с вытаскиванием Френки из привычной среды. Поэтому после покупки его оставили в „Виллеме II“ ненадолго на правах аренды. Зимой 2016 года он вернулся в „Аякс“, а летом того же года был переведен в основную команду амстердамцев. Пробиваться в основной состав получалось поначалу не очень успешно. Однако в прошлом сезоне он уже стал твердым игроком основы и начал обращать на себя внимание больших клубов. Интересно, как различаются оценки игры Де Йонга со стороны разных авторитетных экспертов.

„По стилю игры он похож на Бускетса, - говорил Хави. – Он молод и сможет в будущем принести много пользы „Барселоне“. Его считают невероятным талантом. За таким игроком точно нужно следить. Стиль Де Йонга – то, что нужно „Барселоне“. Это очень техничный футболист, работающий на команду и обладающий потрясающим талантом“.​

К настоящему моменту на счету 21-летнего Де Йонга уже 47 матчей за „Аякс“ в разных турнирах. За это время он забил два мяча, сделал девять голевых передач. Талант Френки в его многогранности. Это отличный регулятор игры в центре поля, обладающий блестящим аналитическим умом, зрелым для своего возраста.

Он может ускорить игру, замедлить, развернуть ее, придать тот или иной стиль. А в качестве бонуса – персональная техничность и резкость, за счет которой Де Йонг способен и обыграть один в один, даже два в одного, что для игрока его позиции тоже не очень характерно. С другой стороны, тренеры наверняка просят Френки пореже рисковать и больше оттачивать именно присущие его позиции навыки. Либо отряжают ему в центр помощника, который присматривал бы за молодым и резвым.

„Я считаю, что он настоящее откровение, - сказал экс-игрок „Аякса“ и сборной Голландии Арье Хаан. – Наслаждаюсь его игрой. Можете смеяться, но это улучшенный вариант Беккенбауэра. Поймите правильно. Он имеет все, что и Франц, но плюс скорость, легкость“.

Неудивителен поэтому такой большой интерес к персоне Де Йонга со стороны самых разных клубов. В первую очередь со стороны „Барселоны“.

„Он приносит спокойствие в центр поля, всегда стремится обострять, создает пространство для партнеров, - сказал Рональд Де Бур. – У Френки также выдающиеся передачи и обводка. Это невероятно талантливый игрок, который может стать ключом к успеху“.

Именно поэтому „Аякс“ уперся и изо всех сил пытается удержать Френки. Амстердамцы отклонили предложение „Барселоны“, которая была готова выложить минувшим летом за него 50 миллионов евро. Поговаривают, что такую же сумму готовы заплатить и „Тоттенхэм“ с „Реалом“, а сам „Аякс“ рассчитывает в будущем выручить 75 миллионов евро.

На ситуацию оказал влияние спортивный директор „Аякса“ Марк Овермарс, который заявил, что не отпустит Френки ни за какие деньги и подчеркнул, что история с Дэвинсоном Санчесом не повторится. Тогда в Амстердаме тоже кричали, что не отпустят защитника, а через пару недель пришел „Тоттенхэм“ и купил его. Теперь для Овермарса и исполнительного директора „Аякса“ Эдвина ван дер Сара удержание Френки было делом принципа. Новый такой прокол с их стороны не поняли бы. Они и так не смогли сохранить Джастина Клюйверта, которого тоже убеждали остаться еще на сезон. С Де Йонгом договориться удалось.

Френки намерен провести в „Аяксе“ нынешний сезон, чтобы показать себя еще и в Лиге чемпионов, после чего практически наверняка мы увидим его в топовом европейском клубе, возможно, за рекордные деньги. Игроков такого таланта в этом амплуа сейчас не столь много.