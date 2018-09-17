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Семин: «Смолова нет, а игра будет»

сегодня, 19:31
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 22:00 Не начался

Рулевой «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о «Галатасарае», с которым московский коллектив сыграет завтра, 18 сентября, в рамках 1-го тура Лиги чемпионов.

У нас хороший подбор футболистов, которые играли на различных европейских и мировых турнирах, поэтому считаю, что давление трибун не скажется на качестве игры «Локомотива». С другой стороны, когда на стадионе присутствует бешеная энергетика трибун, то это идет на пользу футболистам.

Дисквалификация Смолова? Конечно, когда сильный футболист не играет матч, то это вносит определенные проблемы в плане тактической подготовки. У нас есть игроки, которые смогут его заменить, это обычная футбольная ситуация. Смолова нет, а игра будет. Изменить мы ничего не можем, поэтому будем играть теми футболистами, которые нам доступны.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:24
"Конечно, когда сильный футболист не играет матч, то это вносит определенные проблемы, но Смолов ведь не сильный футболист - так что все Ок" - резюмировал Семин.
pomor45
pomor45 ответил Ника228
сегодня в 20:22
Ну посмотрим, что этот хитрец приготовил .
Не хитрец, а старец.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:17
Пусть мячики со скамейки подает если что.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 19:52
Смолова нет, значит игра будет
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 19:51
Палыч оговорился - не "а", а "поэтому"
Ника228
Ника228
сегодня в 19:33
Ну посмотрим, что этот хитрец приготовил .
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