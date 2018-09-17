Семин: «Смолова нет, а игра будет»

Рулевой «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о «Галатасарае», с которым московский коллектив сыграет завтра, 18 сентября, в рамках 1-го тура Лиги чемпионов.

У нас хороший подбор футболистов, которые играли на различных европейских и мировых турнирах, поэтому считаю, что давление трибун не скажется на качестве игры «Локомотива». С другой стороны, когда на стадионе присутствует бешеная энергетика трибун, то это идет на пользу футболистам.

Дисквалификация Смолова? Конечно, когда сильный футболист не играет матч, то это вносит определенные проблемы в плане тактической подготовки. У нас есть игроки, которые смогут его заменить, это обычная футбольная ситуация. Смолова нет, а игра будет. Изменить мы ничего не можем, поэтому будем играть теми футболистами, которые нам доступны.