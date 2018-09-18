Оуэн ставит на победу «Ливерпуля» в игре с ПСЖ

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн полагает, что «красные» обыграют ПСЖ в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

ПСЖ не может выиграть в последних четырех матчах против английских команд в ЛЧ и только однажды из последних 12 игр с англичанами французский клуб сохранил свои ворота в неприкосновенности.