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Оуэн ставит на победу «Ливерпуля» в игре с ПСЖ

сегодня, 09:21
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен22:00 Не начался

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн полагает, что «красные» обыграют ПСЖ в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

ПСЖ не может выиграть в последних четырех матчах против английских команд в ЛЧ и только однажды из последних 12 игр с англичанами французский клуб сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Я жду, что «Ливерпуль» продолжит свою победную серию. Мы знаем, что у ПСЖ много классных игроков, и будет здорово увидеть Неймара на «Энфилде», но я чувствую, что парижане вернутся домой, прочувствовав всю силу подопечных Клоппа и болельщиков «Ливерпуля».

Свои, чужие и глорные. За кого болеть в Лиге чемпионов?

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loko7
loko7
сегодня в 09:25
3 мяча им должны отгрузить.
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