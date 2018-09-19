Новым главой АПЛ может стать Тони Блэр

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр может занять пост главы АПЛ. Его кандидатура фигурирует в списке претендентов на эту должность. Имя Блэра обсуждалось на последней встрече руководителей клубов лиги.
Также на пост претендуют руководитель Sky Sports Барни Фрэнсис и Гэвин Паттерсон. Нынешний глава лиги Ричард Скадамор покинет свою должность в декабре.
Это противоречит всем спортивным принципам. Полнейший бред. Даже не верится, что кто-то в здравом уме может до такого додуматься.
Это противоречит всем спортивным принципам. Полнейший бред. Даже не верится, что кто-то в здравом уме может до такого додуматься.
а тут словенец с криминальной внешностью объявил о возможности создания третьего клубного еврокубка...
а тут словенец с криминальной внешностью объявил о возможности создания третьего клубного еврокубка...
против англичан ничего не имею, обыватели вроде адекватные. Но походу скоро сбудется влажная мечта владельцев Ливерпуля, Арсенала, МЮ и др. - закрытая АПЛ. Более того, лысая словенская ш**ха собирается сделать это и по всей Европе. неспроста возникла идея третьего евротурнира
против англичан ничего не имею, обыватели вроде адекватные. Но походу скоро сбудется влажная мечта владельцев Ливерпуля, Арсенала, МЮ и др. - закрытая АПЛ. Более того, лысая словенская ш**ха собирается сделать это и по всей Европе. неспроста возникла идея третьего евротурнира
Ты знаешь, как я отношусь к Интеру, но вырвать победу у заносчивых саксов дорогого стоит.
Ты знаешь, как я отношусь к Интеру, но вырвать победу у заносчивых саксов дорогого стоит.