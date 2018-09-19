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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Новым главой АПЛ может стать Тони Блэр

сегодня, 10:04

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр может занять пост главы АПЛ. Его кандидатура фигурирует в списке претендентов на эту должность. Имя Блэра обсуждалось на последней встрече руководителей клубов лиги.

Также на пост претендуют руководитель Sky Sports Барни Фрэнсис и Гэвин Паттерсон. Нынешний глава лиги Ричард Скадамор покинет свою должность в декабре.

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Все комментарии
Сигизмунд Кац
Сигизмунд Кац
сегодня в 14:08
Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал дом. Все будет как по маслу: вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее...
sir_Alex
sir_Alex ответил нечитайло
сегодня в 13:03
Политик в спорт-плохо
Бывший политик.
Duke_dp
Duke_dp
сегодня в 12:54
.. 61А АПЛ...
galem72
galem72 ответил нечитайло
сегодня в 11:14
Политик в спорт-плохо
Как это плохо? А что, мутко разве не нравится? ))
Великий Князь
Великий Князь ответил RUSTY8
сегодня в 10:57
как НХЛ, НБА, НФЛ и всякте МЛСы, определенное количество команд (скажем по 16 команд в 2 дивизионах) будут биться в закрытой лиге (без спортивного составляющего, то есть вылета в дивизон ниже, и взлет из низших дивизионов) и бегать под допингом (60-80 игр за сезон другим способом не сыграешь). а тут словенец с криминальной внешностью объявил о возможности создания третьего клубного еврокубка...
Будем надеяться, что до этого не дойдёт.
Великий Князь
Великий Князь ответил RUSTY8
сегодня в 10:57
как НХЛ, НБА, НФЛ и всякте МЛСы, определенное количество команд (скажем по 16 команд в 2 дивизионах) будут биться в закрытой лиге (без спортивного составляющего, то есть вылета в дивизон ниже, и взлет из низших дивизионов) и бегать под допингом (60-80 игр за сезон другим способом не сыграешь). а тут словенец с криминальной внешностью объявил о возможности создания третьего клубного еврокубка...
Понятно.
Это противоречит всем спортивным принципам. Полнейший бред. Даже не верится, что кто-то в здравом уме может до такого додуматься.
RUSTY8
RUSTY8 ответил Великий Князь
сегодня в 10:55
Я немного далёк сейчас от футбольных новостей. Что значит закрытая?
как НХЛ, НБА, НФЛ и всякте МЛСы, определенное количество команд (скажем по 16 команд в 2 дивизионах) будут биться в закрытой лиге (без спортивного составляющего, то есть вылета в дивизон ниже, и взлет из низших дивизионов) и бегать под допингом (60-80 игр за сезон другим способом не сыграешь).
а тут словенец с криминальной внешностью объявил о возможности создания третьего клубного еврокубка...

Великий Князь
Великий Князь ответил RUSTY8
сегодня в 10:49
Спасибо, и взаимно сегодня!!! против англичан ничего не имею, обыватели вроде адекватные. Но походу скоро сбудется влажная мечта владельцев Ливерпуля, Арсенала, МЮ и др. - закрытая АПЛ. Более того, лысая словенская ш**ха собирается сделать это и по всей Европе. неспроста возникла идея третьего евротурнира
Я немного далёк сейчас от футбольных новостей. Что значит закрытая?
RUSTY8
RUSTY8 ответил Великий Князь
сегодня в 10:47
С победой! Ты знаешь, как я отношусь к Интеру, но вырвать победу у заносчивых саксов дорогого стоит.
Спасибо, и взаимно сегодня!!!

против англичан ничего не имею, обыватели вроде адекватные. Но походу скоро сбудется влажная мечта владельцев Ливерпуля, Арсенала, МЮ и др. - закрытая АПЛ. Более того, лысая словенская ш**ха собирается сделать это и по всей Европе. неспроста возникла идея третьего евротурнира
Великий Князь
Великий Князь ответил RUSTY8
сегодня в 10:43
его амерские владельцы клубов проталкивают штолэ))
С победой!
Ты знаешь, как я отношусь к Интеру, но вырвать победу у заносчивых саксов дорогого стоит.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 10:41
Мерзкой лиге мерзкий глава!
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 10:41
его амерские владельцы клубов проталкивают штолэ))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:16
Хлебная должность
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:11
Политик в спорт-плохо
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 10:06
Опять смешивают спорт и политику.
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