Розыгрыш Серии В приостановлен

сегодня, 17:35

Командам итальянской Серии В пришлось взять паузу, поскольку руководство по ходу сезона решило турнир приостановить. Чемпионат возобновится, когда суд примет окончательное решение по количеству клубов-участников.

Напомним, Серия В была сокращена с 22 до 19 команд, поскольку сразу три клуба («Бари», «Авеллино» и «Чезена») объявили о своем банкротстве. Было принято решение не заполнять освободившиеся места другими командами. Федерация футбола Италии опротестовала данное решение.

21 сентября станет окончательно известно, сколько команд выступит в первенстве.