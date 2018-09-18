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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Розыгрыш Серии В приостановлен

сегодня, 17:35

Командам итальянской Серии В пришлось взять паузу, поскольку руководство по ходу сезона решило турнир приостановить. Чемпионат возобновится, когда суд примет окончательное решение по количеству клубов-участников.

Напомним, Серия В была сокращена с 22 до 19 команд, поскольку сразу три клуба («Бари», «Авеллино» и «Чезена») объявили о своем банкротстве. Было принято решение не заполнять освободившиеся места другими командами. Федерация футбола Италии опротестовала данное решение.

21 сентября станет окончательно известно, сколько команд выступит в первенстве.

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Медив
Медив
сегодня в 18:15
Ждут Ювентус...
bsww
bsww
сегодня в 17:57
Три команды вполне можно объединить в одну и играть в "родном" городе по очереди (надеюсь разрешать такой фокус). 3х6=18, а домашних игр - 19. "Лучшая" проводит последнюю игру. В этом плане лучше 20 команд, чем 19
hata
hata
сегодня в 17:56
Ну вот, оказывается не только российские клубы умирают. Соболезнуем.
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