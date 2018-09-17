Ближайшие соперники. «Галатасарай» громит, «Рапид» уступает в дерби

сегодня, 16:32

На носу старт пяти представителей РПЛ в еврокубках. «Соккер.ру» расскажет о том, как провели свои крайние матчи соперники «Локо», ЦСКА , «Спартака», «Зенита» и «Краснодара».

Российские полпреды в еврокубках на виду. «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» добились побед, «Локомотив» снова не сумел выиграть, а «Спартак» потерпел первое поражение в чемпионате России. А как сыграли соперники наших команд, против которых играть во вторник, среду и четверг? Рассказываем обо всех по порядку.

«Галатасарай» - соперник «Локомотива» по 1-му туру Лиги чемпионов

5-й тур чемпионата Турции

«Галатасарай» - «Касымпаша» - 4:1

Голы: Дердийок 56; Родригес 58, 65; Азиз 77 – Диане 76 (пенальти).

Если «Локомотив» не смог выиграть перед стартом в Лиге чемпионов, то «Галатасарай» подпитал свою уверенность крупной победой над «Касымпашой», которая до этой игры не теряла очков в чемпионате Турции. Итоговый счет не должен вводить в заблуждение, достаточно взглянуть на статистику ударов: 15 (5) – 16 (6) не в пользу подопечных легендарного Фатих Терима, который четырежды в карьере возглавлял «Галатасарай». Первый тайм завершился со счетом 0:0, сразу после перерыва у «Касымпаши» был момент, но счет открыли «львы» при помощи стандарта, после которого расторопнее всех оказался опытный Дердийок. В следующие десять минут все было кончено: Гарри Родригес оформил дубль, а на гол Диане моментально ответил Азиз, установив окончательный счет после подачи с угла поля. «Локомотиву» нужно пристальное внимание уделить разбору стандартов турецкого клуба и придумать, как связать опасных фланговых ребят: выделяется не только Гарри Родригес, постоянно смещающийся с левого края в центр, но и правофланговый Синан Гюмюш.

«Виктория» - соперник ЦСКА по 1-му туру Лиги чемпионов

8-й тур чемпионата Чехии

«Виктория» - «Опава» - 1:0

Голы: Грошовски 87 (пенальти).

В чемпионате Чехии после восьми туров двоевластие, а лидируют команды, которых будем встречать в России этой осенью: «Виктория» попала в одну группу с ЦСКА в Лиге чемпионов, а «Славия» поборется с «Зенитом» в Лиге Европы. Клуб из Пльзеня едва не упустил соперника в минимальный отрыв, ведь домашняя игра с клубом «Опава», который числится в списке аутсайдеров, получилась очень непростой. Победный мяч «Виктория» забила в самой концовке с пенальти, хотя преимущество по ходу встречи было ощутимым, достаточно сказать, что подопечные Павла Врбы в два раза больше владели мячом – 66 % против 34 %. В этом матче не забил, хотя имел момент, чтобы отличиться, Михал Крменчик. На счету этого форварда 7 мячей в 8-ми матчах чемпионата Чехии, уступает он только россиянину Николаю Комличенко, который отличился за «Младу Болеслав» восемь раз. Виктор Ганчаренко объяснит своим парням, что за этим форвардом нужен глаз да глаз.

«Копенгаген» - соперник «Зенита» по 1-му туру Лиги Европы

9-й тур чемпионата Дании

«Мидтьюлланд» - «Копенгаген» - 3:1

Голы: Поульсен 15 (пенальти); Онуачу 61; Хенде 83 – Н’Дойе.

В соперниках российских клубов на этой неделе сплошь лидеры своих чемпионатов: «Галатасарай» и «Виктория» делят первое место с другими командами, а «Копенгаген» в Дании на чистой первой строчке. Впрочем, как и «Зенит» в России. Правда, отрыв от ближайшего преследователя по итогам прошедшего тура сократился до одного очка, ведь проиграл «Копенгаген» именно «Мидтьюлланду», который теперь дышит друзьям Столе Сольбаккена в спину. Единственным мячом в составе «львов» отметился Даме Н’Дойе, который хорошо нам знаком по выступлениям в России за «Локомотив». «Копенгаген» играл сильнейшим составом, да и статистические выкладки говорят, что это поражение по делу. Сольбаккен после игры был очень недоволен своими футболистами, начиная с вратаря. Перед игрой с «Зенитом» не приходится сомневаться, что разъяренный Столе даст своим ребятам утроенный заряд бодрости. Помимо Н’Дойе, в составе «Копенгагена» выделяется Виктор Фишер, который в юности зажигал за «Аякс», а потом не смог заиграть в Англии и Германии. А вот игру в обороне, особенно, когда команда напротив начинает взвинчивать скорости и постоянно давит на фланги, точно не отнесешь к сильным сторонам датчан. Этим нужно пользоваться.

«Акхисар Беледиеспор» - соперник «Краснодара» по 1-му туру Лиги Европы

5-й тур чемпионата Турции

«Анкарагюджю» - «Акхисар» - 1:0

Голы: Эль Кабир 12.

Возвращаемся в чемпионат Турции, где соперник «Краснодара», в отличие от оппонента «Локомотива», по-настоящему бедствует. «Акхисар» после пяти туров занимает последнее место в турнирной таблице, на его счету всего лишь два очка. В пятом туре «Акхисар» уступил на выезде «Анкарагюджю», единственный мяч был забит в дебюте игры. Остаток матча соперник «Краснодара» владел преимуществом, четыре раза пробил в створ ворот против одного точного выстрела у соперника, который и обернулся голом, и контролировал мяч 60 % времени, но забить не смог. В чемпионате Турции «Акхисару» пока приходится обходиться без экс-форварда «Кубани» Евгения Селезнева, который, к слову, летом мог перейти в «Галатасарай» и числится сейчас в противниках «Локомотива». Украинец дисквалифицирован за плевок в соперника, но в Лиге Европы он сыграть может. Именно его «Краснодару» и стоит опасаться больше всего, но вообще, если не обыгрывать последнюю команду чемпионата Турции, что тогда делать в еврокубках?

«Рапид» - соперник «Спартака» по 1-му туру Лиги Европы

7 –й тур чемпионата Австрии

«Рапид» - «Аустрия» - 0:1

Голы: Грюнвальд 57.

И «Рапид», и «Спартак» в стартовом туре Лиги Европы попытаются реабилитироваться перед своими болельщиками. «Красно-белые» за поражение от «Ахмата», а «Рапид» - за неудачу венском дерби. «Рапид» играл первым номером, но «Аустрия» на контратаках создавала не меньше моментов, несмотря на скромный счет, игра получилась веселой, команды поровну разделили между собой 34 удара по воротам и 12 попаданий в створ. Может быть, для «Спартака» после бесконечных автобусов РПЛ станет за радость сыграть на свободном пространстве против соперника, который любит работать с мячом, впрочем, лихой контратакующий «Спартак» мы давненько не видели в деле, в этом сезоне команда Карреры совсем другая, а забивает в основном с помощью угловых. Кстати, единственный мяч в венском дерби был забит как раз после корнера. «Рапид», в свою очередь, тоже не слишком результативен, при этом не идеален и в обороне, так что в четверг в Вене сойдутся две непредсказуемости.