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«Дорадос» в дебютном матче Марадоны одержал первую победу за 7 туров

сегодня, 07:58

Мексиканский клуб «Дорадос» в первом матче под руководством легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны одержал домашнюю победу над «Тапачулой».

Встреча 7-го тура второй дивизиона Мексики завершилась со счётом 4:1. Тремя забитыми мячами отметился нападающий Винисио Ангуло. Ещё один гол в составе хозяев забил хавбек Хесус Эскобоза. В составе гостей отличился защитник Себастьян Ибарс.

Это первая победа «Дорадоса» в сезоне. До этого клуб потерпел 3 поражения и 3 раза играл вничью.

Напомним, Марадона официально возглавил «Дорадос» 10 сентября.

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 09:13
Подкинул Диего что-то игрокам :)
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:50
запугали гостей
Гавроша
Гавроша
сегодня в 08:27
Теперь главное пройти допинг. )))
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 08:12
Встреча 7-го тура второй дивизиона
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1069505/maradona-diego-dorados
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 08:04
"Спаситель" пришёл!!!!
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