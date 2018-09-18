«Дорадос» в дебютном матче Марадоны одержал первую победу за 7 туров

сегодня, 07:58

Мексиканский клуб «Дорадос» в первом матче под руководством легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны одержал домашнюю победу над «Тапачулой».

Встреча 7-го тура второй дивизиона Мексики завершилась со счётом 4:1. Тремя забитыми мячами отметился нападающий Винисио Ангуло. Ещё один гол в составе хозяев забил хавбек Хесус Эскобоза. В составе гостей отличился защитник Себастьян Ибарс.

Это первая победа «Дорадоса» в сезоне. До этого клуб потерпел 3 поражения и 3 раза играл вничью.

Напомним, Марадона официально возглавил «Дорадос» 10 сентября.