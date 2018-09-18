«Дорадос» в дебютном матче Марадоны одержал первую победу за 7 туров

Мексиканский клуб «Дорадос» в первом матче под руководством легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны одержал домашнюю победу над «Тапачулой».
Встреча 7-го тура второй дивизиона Мексики завершилась со счётом 4:1. Тремя забитыми мячами отметился нападающий Винисио Ангуло. Ещё один гол в составе хозяев забил хавбек Хесус Эскобоза. В составе гостей отличился защитник Себастьян Ибарс.
Это первая победа «Дорадоса» в сезоне. До этого клуб потерпел 3 поражения и 3 раза играл вничью.
Напомним, Марадона официально возглавил «Дорадос» 10 сентября.
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Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1069505/maradona-diego-dorados