Аллегри: «Мы должны правильно подойти к матчу с „Валенсией“»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии».

Мы должны понимать, что для того, чтобы пройти групповой этап, нам придется приложить усилия. На поле «Местальи» будет непросто, но в случае положительного результата наши шансы на плей-офф увеличатся. При всем уважении к «Янг Бойз» в нашей группе только три команды будут разыгрывать выход в 1/8 финала. И каждый неудачный результат будет отдалять вас от места в плей-офф.