Инфантино удивлен, что французы не претендуют на звание игрока года ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил удивление тем фактом, что никто из представителей сборной Франции, которая выиграла чемпионат мира, не попал в тройку претендентов на звание игрока года ФИФА . На приз номинированы Криштиану Роналду, Лука Модрич и Мохамед Салах.

Действительно, меня это удивило. Тройка лучших определяется по результатам голосования игроков, капитанов команд, журналистов и общественности. Все эти категории имеют по 25 % голосов.

Некоторые французские футболисты провели замечательный чемпионат мира, но это не единственный турнир в году. Мы должны принять результат голосования как данность. Кроме того, это показывает, что французы на мундиале были настоящей командой, они и выиграли турнир благодаря командной работе. Это заслуга Дидье Дешама и всех футболистов.