«Аякс» не испытал проблем с АЕКом в первом матче Лиги чемпионов

В первом матче группового раунда Лиги чемпионов (группа Е) «Аякс» разгромил АЕК.
Амстердам, стадион «Йохан Кройф Арена»
«Аякс» – АЕК – 3:0 (0:0)
Голы: Тальяфико 46, ван де Бек Донни 77, Тальяфико 90+1
«Аякс»: Онана, Блинд, де Йонг, Тальяфико, Мазрауи, Нерес (Дольберг 78), Шене, Эйтинг, Хунтелар (ван де Бек Донни 62), Тадич, Зийех
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.
АЕК: Баркас, Ламбропулос, Оиконому, Хульт, Чосич, Клонаридис, Симоэш, Галанопулос (Алеф 61), Понсе (Якумакис 81), Манталос, Бакакис (Янниотас 70)
Главный тренер: Узунидис Маринос.
Предупреждения: Алеф 72, де Йонг 74, Манталос 74, Зийех 75, Тальяфико 88
Параллельно шла встреча между «Шахтером» и «Хоффенхаймом», которая завершилась ничьей (2:2).