Ахметов: «ЦСКА показал характер»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов подвел итоги первого матча группового раунда Лиги чемпионов с «Викторией» (2:2).

По тому, как складывалась игра — мы проигрывали 0:2 и отыгрались, — я считаю, что заработанная очко — это для нас плюс. Конечно, хочется большего, но при счёте 0:2 было сложно забивать три. У нас были моменты, однако то, что мы отыгрались, — это показывает характер команды. Результат на табло — значит, на победу не наиграли. Мы улучшаем игру с каждым матчем, стараемся играть всё лучше и лучше, выполнять установки и требования тренера.