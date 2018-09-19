Семак: «Постараемся завтра обыграть „Копенгаген“»

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1:1 Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 1.165 6.20 26.00
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:0 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1.189 5.60 26.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:1 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 1:4 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 1:1 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 1.26 4.80 17.50
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 4:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 1.076 11.00 26.00
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород 1:1 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 1:1 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 1 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 1:1 Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 8.90 4.15 1.44
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 3:0 Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.143 7.20 30.00
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 2:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 28’ Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 0:1 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 28’ Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 0:1 Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.181 7.70 14.00
22:00 Идет первый тайм, 28’ Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 0:0 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.285 6.30 9.00
22:00 Идет первый тайм, 28’ Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 1:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 28’ Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз 0:0 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.00 3.92 1.69
22:00 Идет первый тайм, 28’ Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
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Семак: «Постараемся завтра обыграть „Копенгаген“»

сегодня, 20:37
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от первого матча группового раунда Лиги Европы против «Копенгагена».

Мы сыграли уже достаточно матчей на выезде и в России, и в Европе. Где-то выиграли, где-то нет. В том же Мольде счет нас устроил. Игра в Минске? Такое иногда случается. Мы будем выигрывать, будем проигрывать. Это футбол.

«Копенгаген» проиграл в последнем матче [«Мидтьюлланду» со счетом 1:3]? Он играл на выезде против сильной команды. Невозможно постоянно выигрывать. Мы же будем стараться завтра добиться победы.

Сейчас мы ждем, насколько методы лечения Жиркова принесут результат. Пока ничего сказать не могу. Сначала посмотрим, можем ли мы обойтись без операции.

Команды рассудит болгарская бригада судей во главе с Георги Кабаковым.

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Все комментарии
Олeневод
Олeневод ответил Риелтор с берегов Невы
сегодня в 21:45
Четыре условно, это не четыре общего режима, начни с чехова, гюго, разучи индийскую кухню. Не сдавайся, меняйся, расти.
Да возраст такой , что расти некуда , да и читаю Аксёнова и Ремарка , да и Мопассан нравится больше чем Гюго и Золя
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Олeневод
сегодня в 21:37
Надеюсь что Зенит победит , а то настроение хреновое , мне четыре условно пока не за что влепили , пока есть варианты но уже в них не верю
Четыре условно, это не четыре общего режима, начни с чехова, гюго, разучи индийскую кухню. Не сдавайся, меняйся, расти.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил MIvan
сегодня в 21:35
Я помню некоторые восторженные "вопли" перед игрой со Спартаком и Мольде.
Да это просто дразнили неадекватов с одной свинофермы. На самом деле простой соперник сейчас наверное только анжи.
MIvan
MIvan ответил andre_can
сегодня в 20:59
Я помню некоторые восторженные "вопли" перед игрой со Спартаком и Мольде.
Олeневод
Олeневод ответил Footbolista
сегодня в 20:50
Всем бакланам по копенгагену...
Ну Вам по Копенгагену от к-б
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:49
Всем бакланам по копенгагену...
Олeневод
Олeневод
сегодня в 20:47
Надеюсь что Зенит победит , а то настроение хреновое , мне четыре условно пока не за что влепили , пока есть варианты но уже в них не верю
andre_can
andre_can
сегодня в 20:40
даже и сомневаться не приходится, что обыграем!!! Мы ж не чита всяким там псевдочемпионам да простакам ;) ЗЕНИТ- РУЛИТ!!!
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