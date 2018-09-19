Семак: «Постараемся завтра обыграть „Копенгаген“»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от первого матча группового раунда Лиги Европы против «Копенгагена».

Мы сыграли уже достаточно матчей на выезде и в России, и в Европе. Где-то выиграли, где-то нет. В том же Мольде счет нас устроил. Игра в Минске? Такое иногда случается. Мы будем выигрывать, будем проигрывать. Это футбол.

«Копенгаген» проиграл в последнем матче [«Мидтьюлланду» со счетом 1:3]? Он играл на выезде против сильной команды. Невозможно постоянно выигрывать. Мы же будем стараться завтра добиться победы.

Сейчас мы ждем, насколько методы лечения Жиркова принесут результат. Пока ничего сказать не могу. Сначала посмотрим, можем ли мы обойтись без операции.