Семак: «Мы неудачно провели трансферную кампанию»

Наставник «Зенита» Сергей Семак накануне матча Лиги Европы против «Копенгагена» сообщил, что не удовлетворен трансферной кампанией клуба.

Я уже говорил, причем много раз, по поводу того, хватает [игроков] или нет. Мы неудачно провели трансферную кампанию. Моя задача как тренера — работать и стараться добиваться максимально возможного результата, чтобы игроки показывали все, на что способны.

У нас была небольшая вариативность. Ждем возвращения травмированных футболистов, с помощью которых появится возможность ротации и изменения игровой модели.