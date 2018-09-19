Семак: «Мы неудачно провели трансферную кампанию»

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1:1 Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 1.165 6.20 26.00
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:0 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1.189 5.60 26.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:1 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 1:4 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 1:1 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 1.26 4.80 17.50
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 4:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 1.076 11.00 26.00
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород 1:1 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 1:1 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 1 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 1:1 Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 8.90 4.15 1.44
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 3:0 Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.143 7.20 30.00
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 2:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 29’ Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 0:1 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 29’ Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 0:1 Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.181 7.70 14.00
22:00 Идет первый тайм, 30’ Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 0:0 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.285 6.30 9.00
22:00 Идет первый тайм, 30’ Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 1:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 30’ Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз 0:0 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.00 3.92 1.69
22:00 Идет первый тайм, 29’ Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
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Семак: «Мы неудачно провели трансферную кампанию»

сегодня, 21:09
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 22:00 Не начался

Наставник «Зенита» Сергей Семак накануне матча Лиги Европы против «Копенгагена» сообщил, что не удовлетворен трансферной кампанией клуба.

Я уже говорил, причем много раз, по поводу того, хватает [игроков] или нет. Мы неудачно провели трансферную кампанию. Моя задача как тренера — работать и стараться добиваться максимально возможного результата, чтобы игроки показывали все, на что способны.

У нас была небольшая вариативность. Ждем возвращения травмированных футболистов, с помощью которых появится возможность ротации и изменения игровой модели.

«Сине-бело-голубые» летом подписали только экс-полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио

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Все комментарии
Klassе
Klassе
сегодня в 22:00
опять эта девка ноет
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:42
Семак: "Мы неудачно провели трансферную кампанию..." )... привет Маркизио))...
Морозовский
Морозовский
сегодня в 21:37
Семак отличается от прежних физруков тем, что ныть начал сразу после назначения его физруком, а не через несколько месяцев в отличие от прежних физруков!
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 21:35
Лавки всего три ....
😀😋
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 21:32
Идеального в мире не бывает.
Palex
Palex ответил MALOVAR
сегодня в 21:29
физруку еще пару месяцев неудачно работать с навесами
А у Карерры проблемы с навесами?
Jora Jirkov
Jora Jirkov
сегодня в 21:29
Блин да сколько можно от тренеров зенита это слышать. Из их состава можно две команды конкуренто способных собрать для рпл. Их всех заставляют это говорить что-ли, или пункт о нытье в контракте есть. Плохой состав - остался бы в Уфе, хорошо получалось, там то наверно с трансферами проблем нет, глядишь завтра бы и 4 наших клуба в ЛЕ играло.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:26
В это ТО только распродавали, так что бабушки сильно не пострадали...
Abverin
Abverin
сегодня в 21:20
Зато пупсики удачно провели, пенсионера Терри так и не подписали.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 21:17
физруку еще пару месяцев неудачно работать с навесами
Sergus
Sergus
сегодня в 21:13
Удачи Зениту, иногда лучше никого не приобретать, чем приобретать педрошей.
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