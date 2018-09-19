Ловчев: «Боюсь, история со „Спартаком“ - первый шаг к развалу команды»

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1:1 Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 1.165 6.20 26.00
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:0 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1.189 5.60 26.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:1 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 1:4 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 1:1 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 1.26 4.80 17.50
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 4:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 1.076 11.00 26.00
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород 1:1 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 1:1 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 1 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 1:1 Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 8.90 4.15 1.44
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 3:0 Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.143 7.20 30.00
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 2:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 29’ Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 0:1 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 29’ Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 0:1 Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.181 7.70 14.00
22:00 Идет первый тайм, 30’ Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 0:0 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.285 6.30 9.00
22:00 Идет первый тайм, 30’ Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 1:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 30’ Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз 0:0 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.00 3.92 1.69
22:00 Идет первый тайм, 29’ Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
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Ловчев: «Боюсь, история со „Спартаком“ - первый шаг к развалу команды»

сегодня, 21:58

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал конфликт, развернувшийся в «Спартаке». Напомним, футболисты команды Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили лайк стихотворению Дмитрия Назарова, в котором артист раскритиковал наставника «красно-белых» Массимо Карреру. В итоге Глушакова и Ещенко отстранили от тренировок. Игроки также не полетели в Вену на матч «Спартака» в Лиге Европы против «Рапида».

Итак, Глушакова и Ещенко ожидаемо не оказалось в Вене, где «Спартак» сыграет с «Рапидом». История продолжается... 

Накануне я напомнил про ситуацию с Кокориным и Дзюбой, когда-то показавшими усы в соцсетях. Так они передали привет тренеру, который не вызвал их в сборную. И мы эту историю обсуждали: смотрите, как издеваются! То были времена, когда сборная играла плохо. Но через годик все изменилось. Вместе с Дзюбой, который стал героем. И вот уже тренера команды на тренировке поздравляют с юбилеем всей командой в усах! 

Я это к тому, что от любви до ненависти - один шаг. И наоборот. Вот написал Дима Назаров это стихотворение. Он безумный болельщик «Спартака». Такой же безумный, как и я болельщик Назарова. Он приглашал меня в театр, мы общались. Спросил тогда, правда ли в его контракте с работодателем всегда есть пункт, что в день игры «Спартака» у него съемок или репетиций быть не может. Да, так и есть!

Не только Назаров, многие болельщики считают, что Каррера исчерпал себя в «Спартаке». А Глушаков и Ещенко... Во всяком случае, не вижу смысла, зачем обращать внимание на то, что им понравилось видео с критикой тренера и из-за этого отстранять. Важно, чтобы они на поле выходили и там рвали. А все остальное остается за его пределами. Но самое простое в такой ситуации не сказать даже, а дать понять, что вы плохие, а я - хороший.

Боюсь, что вся эта история, которая вылезла сейчас, первый шаг к развалу команды. Поэтому в данной ситуации еще раз желаю мудрости руководству «Спартака». 

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Все комментарии
rector
rector
сегодня в 22:27
Эти лайки как в том анекдоте про героя, наделавшего кучу на Красной площади. Но что бы не поймали - штаны не снимал.
Гавроша
Гавроша ответил olegmih1987
сегодня в 22:26
Надеюсь, что Федун догадается попросить из команды банщика и остальных портящих атмосферу!
Пусть оставит, чтобы у них был свой колорит.
olegmih1987
olegmih1987
сегодня в 22:26
Надеюсь, что Федун догадается попросить из команды банщика и остальных портящих атмосферу!
Гавроша
Гавроша ответил Игорь Солнцев
сегодня в 22:23
Хоть страну никто больше позорить не будет.
Хорошо бы от этих позорников избавиться, но они не тонут как .....
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 22:22
Хоть страну никто больше позорить не будет.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил 60spartak na cska
сегодня в 22:21
увидим в воскресенье!!
Увидим уже завтра!
Antonchik
Antonchik
сегодня в 22:19
Футбольная общественность хоть вздохнет с облегчением.
Sergus
Sergus
сегодня в 22:17
По сути спартак давно развалился, как только в нем появились геи, наркоманы и уголовники.
Гавроша
Гавроша
сегодня в 22:17
И начались дрязги у пупсиков!
Гавроша
Гавроша ответил ПерекатиПоле
сегодня в 22:16
Что значит боится он? Вся страна на это надеется, а он боится!
Так он же за них тупо глорит.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 22:12
Что значит боится он? Вся страна на это надеется, а он боится!
Шуnя771
Шуnя771 ответил parallels
сегодня в 22:09
вот мы раньше считали, что в музее спартака только кубок соли, красные тряпки и паутина. но спартачи оказались хитрее и заполнили все пустоты - чем бы вы думали? - бухлишком! мусье карера лично оценил экспозицию и заявил, что теперь тарасовка - его дом родной, и никуда он не уйдёт. этож надо додуматься: вместо трофеев забить полки банками трёхгорного и брать деньги за вход 😅
Сам ты красная тряпка - затычка...)))
Гавроша
Гавроша
сегодня в 22:09
Было бы чего развалить. )))
tuman960
tuman960
сегодня в 22:07
это к тому, что от любви до ненависти - один шаг. И наоборот.
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Наоборот не бывает,ненависть никогда не переходит в любовь(пора бы это знать)!!!А развал давно идёт и это не первый шаг!!!
parallels
parallels
сегодня в 22:06
    борька
    борька
    сегодня в 22:04
    Играть нужно,а они дрязги разводят
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 22:03
    Нет трансферов. отсюда и все беды....
    60spartak na cska
    60spartak na cska
    сегодня в 22:02
    увидим в воскресенье!!
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 22:00
    мужик зарабатывает на безбедную старость...
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