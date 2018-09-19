Ловчев: «Боюсь, история со „Спартаком“ - первый шаг к развалу команды»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал конфликт, развернувшийся в «Спартаке». Напомним, футболисты команды Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили лайк стихотворению Дмитрия Назарова, в котором артист раскритиковал наставника «красно-белых» Массимо Карреру. В итоге Глушакова и Ещенко отстранили от тренировок. Игроки также не полетели в Вену на матч «Спартака» в Лиге Европы против «Рапида».

Итак, Глушакова и Ещенко ожидаемо не оказалось в Вене, где «Спартак» сыграет с «Рапидом». История продолжается...

Накануне я напомнил про ситуацию с Кокориным и Дзюбой, когда-то показавшими усы в соцсетях. Так они передали привет тренеру, который не вызвал их в сборную. И мы эту историю обсуждали: смотрите, как издеваются! То были времена, когда сборная играла плохо. Но через годик все изменилось. Вместе с Дзюбой, который стал героем. И вот уже тренера команды на тренировке поздравляют с юбилеем всей командой в усах!

Я это к тому, что от любви до ненависти - один шаг. И наоборот. Вот написал Дима Назаров это стихотворение. Он безумный болельщик «Спартака». Такой же безумный, как и я болельщик Назарова. Он приглашал меня в театр, мы общались. Спросил тогда, правда ли в его контракте с работодателем всегда есть пункт, что в день игры «Спартака» у него съемок или репетиций быть не может. Да, так и есть!

Не только Назаров, многие болельщики считают, что Каррера исчерпал себя в «Спартаке». А Глушаков и Ещенко... Во всяком случае, не вижу смысла, зачем обращать внимание на то, что им понравилось видео с критикой тренера и из-за этого отстранять. Важно, чтобы они на поле выходили и там рвали. А все остальное остается за его пределами. Но самое простое в такой ситуации не сказать даже, а дать понять, что вы плохие, а я - хороший.

Боюсь, что вся эта история, которая вылезла сейчас, первый шаг к развалу команды. Поэтому в данной ситуации еще раз желаю мудрости руководству «Спартака».