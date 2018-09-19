Ганчаренко: «Молодость и задор - это плюс для ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко в преддверии матча Лиги чемпионов против «Виктории» подчеркнул, что молодой возраст игроков - преимущество для «армейцев».

Не могу назвать Бийола тяжелым, он высокорослый. Какую-то ротацию надо проводить, молодые игроки еще не совсем готовы. Если посмотреть на наши матчи, то можно увидеть, что мы можем играть и хорошо, и плохо. Когда мы играем хорошо, то выигрываем матчи. Плохая игра вскрывает наши недостатки. Молодость и задор - наш плюс. Нападающий в пару к Чалову? Им может быть и Влашич, и Дзагоев, и Обляков.