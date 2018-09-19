Коновалов: «„Спартак“ - клуб моего детства»

Голкипер «Рубина» Иван Коновалов поделился мнением о «Спартаке», воспитанником которого является.

Можно сказать, «Спартак» — клуб моего детства. Ходил на матчи, поддерживал его вместе с родителями. Помню, «Спартак» играл с «Баварией». Сыграли — 2:2. Забили, кажется, Ковач и Калиниченко. Но больше всех запомнился Оливер Кан. Считаю его великим.

Слежу за Максименко. Из всех новых вратарей в Российской Премьер-Лиге он выдал самый сильный старт. И в Лиге чемпионов играл, и в чемпионате с первого тура. Редко бывает, что молодому вратарю доверяют играть в стартовом составе.