Швец: «Знал, что летом был одной ногой в „Спартаке“»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец рассказал о том, как сорвался его переход в «Спартак» этим летом.

Конечно, знал, что летом был одной ногой в „Спартаке“. Но сейчас я футболист «Ахмата». Есть руководство, президент. Они решают и договариваются. В первую очередь все детали трансфера должны устраивать клуб, а уже потом – меня. В этот раз не получилось. Значит, нужно работать дальше. В дальнейшем всё будет, уверен.

Представлял ли себя в Тарасовке? Понятное дело, определённые мысли появлялись, без них никак. Я ведь читаю прессу, разговариваю с агентом. Меня держали в курсе. Знаю, что всё было очень серьёзно и клубы почти договорились. Но в итоге сорвалось. Что ж, если суждено, значит, когда-то перейду. Пока же концентрируюсь на тренировках и работе с «Ахматом».