Чернов: «Ребята говорят, один гол нам должны были засчитать»

Защитник ЦСКА Никита Чернов подвёл итоги выездной встречи с «Викторией» (2:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В концовке матча главный арбитр Бенуа Бастьен отменил два гола «армейцев».

Большинство ребят играло впервые, чуть-чуть было волнения в первом тайме после двух пропущенных голов, которые, на мой взгляд, были совсем не нужны… В первом случае был заброс, после подачи забили. Второй вообще с подачи с разворота. Пропустили, можно сказать, со стандартов. В перерыве Ганчаренко с нами поговорил, обсудили и между собой ситуацию и вышли на второй тайм. Отступать было некуда, начали играть в свой футбол.

Судейство? Наше дело – играть в футбол. Остальным занимаются судьи. Их же пятеро. Но надо посмотреть повтор. Ребята говорят, что один гол всё же засчитывать надо было. Марио шёл в стык, без них не бывает футбола, но он сыграл в мяч. Мне кажется, незаслуженное решение.