Ганчаренко: «ЦСКА заслуживал большего»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал ничью «армейцев» и «Виктории» в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:2). Московскому клубу пришлось отыгрываться со счета 0:2.

Очень эмоциональный матч, эмоциональная концовка. Мы оказывали сильное давление, чтобы отыграться. Проявили характер, мастерство. Наверное, мы заслуживали большего. Мы были чуть-чуть лучше соперника, но это футбол. Очень плохо и зажато играли в стартовые минуты.

Первый отмененный гол? С тренерской скамейки тяжело было разглядеть этот момент. Хочется верить, что судья принял правильное решение.