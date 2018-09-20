Ганчаренко: «ЦСКА заслуживал большего»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.39 4.90 10.25
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.33 5.56 10.97
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.51 3.13 2.27
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.65 4.20 5.65
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.43 4.90 8.60
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.285 6.25 12.25
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.58 4.23 6.13
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4.95 3.90 1.78
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 2.03 3.42 3.94
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 1.89 3.94 3.94
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.49 4.32 7.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.12 10.50 32.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 18.50 7.60 1.198
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Ганчаренко: «ЦСКА заслуживал большего»

сегодня, 00:19
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал ничью «армейцев» и «Виктории» в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:2). Московскому клубу пришлось отыгрываться со счета 0:2.

Очень эмоциональный матч, эмоциональная концовка. Мы оказывали сильное давление, чтобы отыграться. Проявили характер, мастерство. Наверное, мы заслуживали большего. Мы были чуть-чуть лучше соперника, но это футбол. Очень плохо и зажато играли в стартовые минуты.

Первый отмененный гол? С тренерской скамейки тяжело было разглядеть этот момент. Хочется верить, что судья принял правильное решение.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12 ответил Игорь Солнцев
сегодня в 01:26
Обляков приехал в ЦСКА интервью раздавать.
поторез еще тот , такой кредит ему дал что сразу в старте пояаляется с первого дня .. а другим такое не дает Жаль если белорус будет и дальше его тянуть за счет результата
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев ответил mangoх12
сегодня в 01:24
Ты виноват , давай таскай в старт своего Облякова и мертвого Бийола дальше . Надеюсь это будет тебе уроком
Обляков приехал в ЦСКА интервью раздавать.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:29
Учитывая, что горели 0-2, то и ничья вполне приемлема ( хотя безусловно хотелось победы). Я очень сильно сомневаюсь, что ЦСКА в нынешнем состоянии способен навязать борьбу Роме за 2 место. А вот в перспективе борьбы с Викторией за 3-е результат нормальный.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:28
Ты виноват , давай таскай в старт своего Облякова и мертвого Бийола дальше . Надеюсь это будет тебе уроком
Морозовский
Морозовский
сегодня в 00:27
Старались, хотели, бились до конца - молодцы коняшки!
Aljban
Aljban
сегодня в 00:26
Заслужил, что имеет.
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