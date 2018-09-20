Мостовой - о матче ЦСКА: «Одно очко лучше, чем ничего»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.39 4.90 10.25
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.33 5.56 10.97
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.51 3.13 2.27
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.65 4.20 5.65
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.43 4.90 8.60
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.285 6.25 12.25
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.58 4.23 6.13
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4.95 3.90 1.78
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 2.03 3.42 3.94
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 1.89 3.94 3.94
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.49 4.32 7.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.12 10.50 32.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 18.50 7.60 1.198
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Мостовой - о матче ЦСКА: «Одно очко лучше, чем ничего»

сегодня, 00:26
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой подвел итоги матча ЦСКА и «Виктории» в Лиге чемпионов. «Армейцы» завоевали волевую ничью (2:2).

Нужно поздравить „армейцев“, которые отыгрались с 0:2 и владели преимуществом. Думаю, команда могла рассчитывать на победу. Но и 2:2 — неплохой результат для игры на выезде. Мы понимаем, что это «Виктория» Пльзень, но это всё равно уровень. Не забывайте, что у ЦСКА команда только собралась. Учитывая то, что сегодня с „Реалом“ показала „Рома“, с римлянами тоже можно играть. Одно очко лучше, чем ничего.

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Alista
Alista
сегодня в 01:23
Всё-таки очки лучше лайков.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 01:09
Однозначно нужно поздравить „армейцев“, которые отыгрались с 0:2 и владели преимуществом. Да еще отменили 2 гола.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:52
На самом деле молодцы, вот если мне понравится тренер, он, как правило, оправдывает себя) нравился Раньери с начала - он АПЛ с "Лестером" взял, нравился Ганчаренко с БАТЭ - он в ЦСКА молодежь воспитывает) Крут Ганчаренко
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:50
Звучит как-то как поговорка спартачей в бане...
Биргер
Биргер
сегодня в 00:34
Завтра - ну пропустили три , но это лучше чем четыре
Lu4nik
Lu4nik
сегодня в 00:31
судья, как бы это старомодно не звучало, Три-Два-Рас!!!
повторюсь: за этот косяк он лягушачьей лапкой поперхнется..
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 00:28
Некоторые и очков не зарабатывают, а вечно лезут в ЛЧ.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:28
да все верно говорит. у цска все впереди
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