Мостовой - о матче ЦСКА: «Одно очко лучше, чем ничего»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой подвел итоги матча ЦСКА и «Виктории» в Лиге чемпионов. «Армейцы» завоевали волевую ничью (2:2).

Нужно поздравить „армейцев“, которые отыгрались с 0:2 и владели преимуществом. Думаю, команда могла рассчитывать на победу. Но и 2:2 — неплохой результат для игры на выезде. Мы понимаем, что это «Виктория» Пльзень, но это всё равно уровень. Не забывайте, что у ЦСКА команда только собралась. Учитывая то, что сегодня с „Реалом“ показала „Рома“, с римлянами тоже можно играть. Одно очко лучше, чем ничего.