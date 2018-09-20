Обляков: «К сожалению, не выиграли, хотя играли на победу»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал ничью с чешской «Викторией» в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:2).

К сожалению, не выиграли, хотя играли на победу. В концовке чуть-чуть не дожали.

Мы знали, что они играют через фланги длинными забросами. Не получилось их сдержать.

Нам надо было отыгрываться, поэтому большими силами пошли вперед. Обидно, что не забили еще. У нас было больше моментов и подходов. Мы должны были выигрывать.