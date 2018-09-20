В Волгоградской области создадут центр детского футбола

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Глава областного комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов сообщил, что региональный центр профессионального детского футбола, который объединит все школы подготовки подростков по этому виду спорта, будет создан в регионе.

В ближайшее время, конкретные сроки пока не могу назвать, в Волгоградской области будет создан региональный центр профессионального детского футбола. Этот центр объединит все детские школы по футболу в области и будет работать на волгоградский клуб «Ротор».

Недавно сообщалось, что в Екатеринбурге к концу года будет сформирован Детский футбольный центр.