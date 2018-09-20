Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сравнил РПЛ с АПЛ .

РПЛ - чемпионат пешеходов? Нет, нет! Я так точно сказать не могу. Все нормально. Хорошая, быстрая лига. Ведь российский чемпионат идет сразу следом после пяти топовых чемпионатов. Поверьте, это неплохой показатель. Из-за чемпионата мира резко улучшилась инфраструктура. Великолепные стадионы, классные поля. Считаю, что все выведено на высокий уровень. Кстати, пресса мне тоже нравится.