Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сравнил РПЛ с АПЛ.
РПЛ - чемпионат пешеходов? Нет, нет! Я так точно сказать не могу. Все нормально. Хорошая, быстрая лига. Ведь российский чемпионат идет сразу следом после пяти топовых чемпионатов. Поверьте, это неплохой показатель. Из-за чемпионата мира резко улучшилась инфраструктура. Великолепные стадионы, классные поля. Считаю, что все выведено на высокий уровень. Кстати, пресса мне тоже нравится.
На что претендовал бы ЦСКА в АПЛ? Давайте попробуем посмотреть на вещи объективно. В Англии есть шесть топовых команд: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал». С ними, конечно, нереально что-то сделать... Далее идет следующая пятерка клубов. И вот, мне кажется, ЦСКА мог бы побороться где-то за 11-12-е места.
Ранее Влашич рассказал про адаптацию в российском чемпионате.
Аминь!
Так и будет в РПЛ.
Аминь!
Так и будет в РПЛ.