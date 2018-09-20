Жамалетдинов: «Ещё никогда судьи не отменяли два моих гола»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов после матча с «Викторией» в Лиге чемпионов (2:2) прокомментировал два своих незасчитанных гола.

Даже не припомню такого. Один мой гол судьи отменяли и не раз, два – ещё никогда. Во втором эпизоде офсайд зафиксировали. Посмотрел повтор – всё по делу. А в первом моменте Марио за мячом тянулся, оба пошли в стык. Повтор показал, что Фернандес сыграл чисто: жёстко, но в мяч и в ногу одновременно. Фола не должно было быть. И главный, и боковой показали на центр – только ассистент за воротами сигнализировал им о нарушении, которого не было. Всё чисто было.