Коновалов: «Теперь я первый номер? Сложно сказать»

Голкипер «Рубина» Иван Коновалов рассказал о конкуренции на вратарской позиции в казанской команде.

Каждый вратарь хочет играть. Надо быть готовым к любой ситуации. Вот ты сидишь и смотришь на другого, а на следующий день должен выйти и сыграть на том же уровне. Или даже лучше. Сегодня ты третий, а завтра первый — такая судьба у вратарей. Желаю Сослану здоровья и чтобы он поскорее включился в работу. Никаких вопросов друг к другу у нас быть не должно.



Теперь я первый номер? Сложно сказать. Если ты в стартовом составе, то в этой конкретной игре ты — первый. Вот сыграешь игр 100 в составе, тогда основной игрок. В моём случае это пока не так.