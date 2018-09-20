Влашич: «Команда меня очень хорошо приняла»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал про адаптацию в российском чемпионате.

Каково было перестроиться? Несложно. Знаю, чего ждет от меня тренер здесь, что он хочет. Команда меня очень хорошо приняла. Я бы даже сказал – было очень легко перестроиться на эти скорости. Не забывайте, АПЛ – самый быстрый чемпионат в мире.

Насколько быстрее нужно принимать решения? В два или в три раза? Нет, точно не в три и даже не в два. Хотя, конечно, в Англии все быстрее. Футболисты играют агрессивнее. Судьи не останавливают игру по любому поводу, дают бороться, пресса здорово работает, все освещает. Там все по-другому!