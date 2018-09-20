Влашич: «Команда меня очень хорошо приняла»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.40 4.95 9.60
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.33 5.56 10.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.80 3.32 2.13
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.59 4.50 5.90
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.44 4.70 8.80
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.28 6.40 12.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.59 4.13 5.94
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 5.30 4.05 1.71
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 2.01 3.42 3.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 1.99 3.80 3.70
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.49 4.42 7.08
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.12 10.50 34.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 17.50 7.30 1.21
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Влашич: «Команда меня очень хорошо приняла»

сегодня, 09:24

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал про адаптацию в российском чемпионате.

Каково было перестроиться? Несложно. Знаю, чего ждет от меня тренер здесь, что он хочет. Команда меня очень хорошо приняла. Я бы даже сказал – было очень легко перестроиться на эти скорости. Не забывайте, АПЛ – самый быстрый чемпионат в мире.

Насколько быстрее нужно принимать решения? В два или в три раза? Нет, точно не в три и даже не в два. Хотя, конечно, в Англии все быстрее. Футболисты играют агрессивнее. Судьи не останавливают игру по любому поводу, дают бороться, пресса здорово работает, все освещает. Там все по-другому!

Напомним, что в середине августа Влашич на правах аренды перешел из «Эвертона» в ЦСКА.  

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:07
Тут ЦСКА угадал с игроком.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 09:58
Качественный игрок, хоть и 20 лет всего, а ощущение, как будто ему уже лет 25 по опыту
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 09:57
Хоть и молод еще, а уже видно что хороший игрок, здорово помогает ЦСКА, будем надеяться что получится его подписать после аренды!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:49
Жаль,что его приход только на время.Очень перспективыный футболист-думающий,техничный,не тратящий эмоции на пустяки!!! Дальнейшего роста ему,где бы то ни было.
cska plus
cska plus
сегодня в 09:43
Никола молодец, отлично проявил себя.
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
сегодня в 09:28
Влашич хорош в матчах ! Гинер надо выкупать его.
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