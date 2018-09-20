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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.70 3.32 2.15
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19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.45 4.70 8.50
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22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 1.96 3.80 3.80
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.50 4.32 7.46
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Хеведес: «Все понимают, что игра с „Зенитом“ будет ничуть не проще»

сегодня, 04:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив23.09.2018 в 16:30 Не начался

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес после поражения от «Галатасарая» в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов (0:3) поделился ожиданиями от воскресной игры с «Зенитом» в чемпионате России.

Все понимают, что предстоящая встреча с «Зенитом» будет ничуть не проще, чем игра с «Галатасараем». Но мы понимаем всю важность грядущего матча и крайне мотивированы на эту встречу. Нам нужно исправлять наше положение в чемпионате России и постараться добиться положительного результата в Санкт-Петербурге. 

В прошлом сезоне «Локомотив» оформил чемпионство именно в игре с «Зенитом». Как вы считаете, у них есть желание отомстить за то поражение?

Думаю, сейчас любая команда настраивается на «Локомотив» по-особенному. Каждому хочется отнять очки у действующего чемпиона. Что касается «Зенита» – я уверен, что им не нужно искать какую-то дополнительную мотивацию. То, что было в прошлом сезоне, там и осталось. Нужно двигаться вперёд. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы в предстоящем туре добиться нужного нам результата.

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