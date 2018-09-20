Бабаев: «ЦСКА выглядел очень достойно. Я доволен результатом»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.37 5.20 10.25
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.33 5.56 10.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.70 3.32 2.15
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.63 4.45 5.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.45 4.70 8.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.285 6.35 11.75
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.57 4.23 6.13
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 5.00 4.00 1.75
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.97 3.61 3.94
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 1.96 3.80 3.80
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.49 4.42 7.46
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.12 10.50 32.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 18.00 7.60 1.20
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Бабаев: «ЦСКА выглядел очень достойно. Я доволен результатом»

сегодня, 05:23
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев остался доволен игрой «армейцев» и ничейным результатом в гостевом матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Виктории» (2:2). Московскому клубу удалось отыграться со счёта 0:2.

Мы выглядели очень достойно. Почти полсостава впервые сыграли в Лиге чемпионов. Конечно, всегда хочется большего. Но мы играли на выезде, уступали после первого тайма 0:2. Поэтому вполне достойный результат. Ребята молодцы, что собрались, бились до последнего. Могли даже и победить. Поэтому результатом доволен. 

Почему команда часто начинает матчи зажато? Если говорить именно об этой игре – для многих это был дебютный матч в Лиге чемпионов, давление. Плюс ещё пропустили достаточно быстро, пошло всё не по плану. Главное, что смогли собраться и добиться ничьей.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 06:23
В достойном клубе, достойное руководство, достойные игроки и самое главное, достойные болельщики, горжусь своим клубом!
cska-78
cska-78
сегодня в 06:17
Вторым таймом доволен, результат удовлетворительный!
Sunny.
Sunny.
сегодня в 06:05
что ещк остается делать
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