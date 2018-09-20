Бабаев: «ЦСКА выглядел очень достойно. Я доволен результатом»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев остался доволен игрой «армейцев» и ничейным результатом в гостевом матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Виктории» (2:2). Московскому клубу удалось отыграться со счёта 0:2.

Мы выглядели очень достойно. Почти полсостава впервые сыграли в Лиге чемпионов. Конечно, всегда хочется большего. Но мы играли на выезде, уступали после первого тайма 0:2. Поэтому вполне достойный результат. Ребята молодцы, что собрались, бились до последнего. Могли даже и победить. Поэтому результатом доволен.

Почему команда часто начинает матчи зажато? Если говорить именно об этой игре – для многих это был дебютный матч в Лиге чемпионов, давление. Плюс ещё пропустили достаточно быстро, пошло всё не по плану. Главное, что смогли собраться и добиться ничьей.