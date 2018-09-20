РУСАДА и РФС сделали методическое пособие по антидопингу

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Российское антидопинговое агентство ( РУСАДА ) и РФС совместно с Первым Московским государственным университетом имени И. М. Сеченова подготовили методическое пособие «Антидопинговое обеспечение в российском футболе».

В книге освещены темы антидопингового обеспечения в футболе, основных понятий о допинге, приведены актуальные статистические данные, информация о тестировании, запрещенном списке субстанций и методов. Пособие позволит профессиональным спортсменам избежать ошибок, связанных с употреблением запрещенных субстанций и методов, а также с прохождением процедуры допинг-контроля.