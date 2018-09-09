Дм. Черышев - о допинге сына: «Англичане ковыряются против России»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал информацию о том, что антидопинговое агентство Испании ведет расследование в отношении его сына.

Я не понимаю вообще, зачем эта тема сейчас муссируется. Если какой-то идиот продолжает полемику против России, то что можно сделать? Что вы хотите услышать? Это всё ошибка и бред. Англичане ковыряются против России. Даже не хочу это дальше развивать.