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Дм. Черышев - о допинге сына: «Англичане ковыряются против России»

сегодня, 14:35

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал информацию о том, что антидопинговое агентство Испании ведет расследование в отношении его сына.

Я не понимаю вообще, зачем эта тема сейчас муссируется. Если какой-то идиот продолжает полемику против России, то что можно сделать? Что вы хотите услышать? Это всё ошибка и бред. Англичане ковыряются против России. Даже не хочу это дальше развивать.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 15:36
SU_R_:
Да и европа уже азиатеет ))
Европе нужна свежая кровь , азиатская !
hata
hata
сегодня в 15:36
Анализы Черышева в пробирке рассматривают в микроскоп. Нужно всей сборной сдать анализы в трёхлитровых банках и слить в большой чан. Чтобы председатель ВАДА не только в микроскоп смотрел, а нырнул туда в акваланге, может что-то и найдёт.
SU_R_
SU_R_
сегодня в 15:35
ildar_3871:
Надо официально отказаться от Европы , и сказать что мы Азия , хотя в Москве и так как в Азии , русских совсем нет почти !)
Да и европа уже азиатеет ))
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 15:34
ой. бедные мы, мы такие святые и все хотят нас обидеть. европа нам завидует потому что мы духовно богаты и у нас есть патриарх который владеет табачным бизнесом
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 15:34
SU_R_:
Европа не отпустит.))
Надо официально отказаться от Европы , и сказать что мы Азия , хотя в Москве и так как в Азии , русских совсем нет почти !)
SU_R_
SU_R_
сегодня в 15:32
ildar_3871:
России надо отказаться от УЕФА и играть только в азиатских играх , достали уже !
Европа не отпустит.))
iNels
iNels
сегодня в 15:32
Napoleon Bonapart:
Наблюдать, не значит следить. Просто тема твоя, мне не ясна и не понятна. А так, мне дела до тебя нет.....
так если тебе до меня нет дела, то зачем ты со мной разговариваешь?) я вот ниче тебе не пишу, ибо знаю: вся твоя цель на соккере - это проскакать по веткам с намеком на политику и написать плоскую шуточку про украину, сопроводив это единицей с кучей нулей
Президент Российской федерации
Президент Российской федерации
сегодня в 15:31
кругом враги, один я хороший, саксы не спят только и думают, как бы это россиюшке насолить
DonaDonni
DonaDonni
сегодня в 15:31
Питермен:
Не удивлюсь, если тут замешан Федун со своими пупсиками! Разрывай контракт, Денис, и давай на родину - в питерский Зенит!!!
ПОРОСЯТНАЯ МНОГОХОДОВОЧКА
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 15:31
России надо отказаться от УЕФА и играть только в азиатских играх , достали уже !
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 15:30
iNels:
зачем ты за мной наблюдаешь? зачем вообще нормальному человеку следить за каким-то "аккаунтом на форуме"?
Наблюдать, не значит следить. Просто тема твоя, мне не ясна и не понятна. А так, мне дела до тебя нет.....
DonaDonni
DonaDonni
сегодня в 15:30
САМ ВИНОВАТ. ОТ ГОРДОСТИ ЗА СЫНА ЯЗЫК ЗА ЗУБАМИ НЕ ДЕРЖАЛ. КАК ВОРОНА С СЫРОМ
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:29
Ты зачем сам эту тему муссируешь?
iNels
iNels
сегодня в 15:29
Napoleon Bonapart:
Я вот наблюдаю за тобой и думаю, что тебе надо, какая у тебя идея, ради чего живешь? Какие заговоры, ты про что, конкретно.....?
зачем ты за мной наблюдаешь? зачем вообще нормальному человеку следить за каким-то "аккаунтом на форуме"?
SU_R_
SU_R_
сегодня в 15:28
Питермен:
Не удивлюсь, если тут замешан Федун со своими пупсиками! Разрывай контракт, Денис, и давай на родину - в питерский Зенит!!!
А вдруг он Спартак выберет ))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 15:28
Гавроша:
Ну вот, черышев, а тут набежали укры со своим фашизмом. Как это достало.
Ещё как достало!!! Вроде и тема уже не хохлятская, а они опять здесь! А потом начнётся нытьё, это не мы и мы непричём....
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 15:27
Гавроша:
Ну вот, черышев, а тут набежали укры со своим фашизмом. Как это достало.
ты зачем меня татарина , укром назвал ????
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 15:27
После слов ДМ. Черышева никогда не сяду за руль Бентли , ненавижу англичан , призываю и остальных последовать моему примеру !)
Гавроша
Гавроша
сегодня в 15:26
Ну вот, черышев, а тут набежали укры со своим фашизмом. Как это достало.
Питермен
Питермен
сегодня в 15:26
Не удивлюсь, если тут замешан Федун со своими пупсиками!
Разрывай контракт, Денис, и давай на родину - в питерский Зенит!!!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 15:25
iNels:
опять заговоры мерещатся. тут уже лечиться пора
Я вот наблюдаю за тобой и думаю, что тебе надо, какая у тебя идея, ради чего живешь? Какие заговоры, ты про что, конкретно.....?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:25
Много внимания Черышевым.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 15:24
Надо в России проводить каждый год ЧМ , чтобы люди почувствовали себя людьми , и чтобы на улицах асфальт постелили !)
iNels
iNels
сегодня в 15:23
опять заговоры мерещатся. тут уже лечиться пора
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 15:22
SU_R_:
Сало в не в том шоколаде ))
+1000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так и я о том же!!!!!!!!!!!!!!!!! Ахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SU_R_
SU_R_
сегодня в 15:21
Napoleon Bonapart:
+100000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Хорошо, если тока сала.....
Сало в не в том шоколаде ))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 15:16
вoлгoдoн:
Нажрутся сала и изрыгивают на весь соккер,понимаешь)
+100000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Хорошо, если тока сала.....
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 15:15
Napoleon Bonapart:
Прикольно наблюдать, когда всякие "дзвинки" тут корчат из себя экпертов. Тьфу, блин.....
    Alex12357
    Alex12357
    сегодня в 15:14
    Следи за базаром лучше!
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 15:12
    Допинг в крови Черышева это атака на Россию !)
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