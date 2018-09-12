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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
03:30 Матч завершен Логотип СШАСША 1:0 Логотип МексикаМексика - - -
03:30 Матч завершен Логотип БразилияБразилия 5:0 Логотип СальвадорСальвадор - - -
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«Валенсия»: «Клуб никто не уведомлял о расследовании в отношении Черышева»

сегодня, 15:46

Генеральный директор «Валенсии» Матеу Алемани сообщил, что к клубу никто не обращался по поводу проверки полузащитника «Лос Чес» Дениса Черышева на допинг.

Нас никто не уведомлял ни о каких проверках. Обычно в таких ситуациях оповещают и клуб, и игрока, но к нам никто не обращался. Черышева проверяли в «Вильярреале» и на чемпионате мира. Думаю, это какая-то ошибка.

Ранее в ВАДА подтвердили, что в Испании ведется расследование в отношении Черышева из-за слов его отца о том, что полузащитник перенес инъекцию гормона роста.

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Sergus
Sergus
сегодня в 16:54
ВАДА не занимается уведомлениями.
Mangur
Mangur
сегодня в 16:10
Шумиха в прессе?
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