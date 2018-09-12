«Валенсия»: «Клуб никто не уведомлял о расследовании в отношении Черышева»

сегодня, 15:46

Генеральный директор «Валенсии» Матеу Алемани сообщил, что к клубу никто не обращался по поводу проверки полузащитника «Лос Чес» Дениса Черышева на допинг.

Нас никто не уведомлял ни о каких проверках. Обычно в таких ситуациях оповещают и клуб, и игрока, но к нам никто не обращался. Черышева проверяли в «Вильярреале» и на чемпионате мира. Думаю, это какая-то ошибка.