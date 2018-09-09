РУСАДА отправило все материалы по Черышеву в антидопинговое агенство

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что российское антидопинговое агентство ( РУСАДА ) отправило все документы, которые касаются возможного нарушения антидопинговых правил нападающим «Валенсии» Денисом Черышевым, в национальное антидопинговое агентство Испании и Всемирное антидопинговое агентство ( WADA ).

Мы получили все объяснения от самого игрока и его отца. Как они считают, произошла ошибка. Отец оговорился, а журналисты написали не то, что было на самом деле. СМИ , в свою очередь, нам аудиозапись разговора не предоставили.