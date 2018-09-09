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РУСАДА отправило все материалы по Черышеву в антидопинговое агенство

сегодня, 10:31

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отправило все документы, которые касаются возможного нарушения антидопинговых правил нападающим «Валенсии» Денисом Черышевым, в национальное антидопинговое агентство Испании и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). 

Мы получили все объяснения от самого игрока и его отца. Как они считают, произошла ошибка. Отец оговорился, а журналисты написали не то, что было на самом деле. СМИ, в свою очередь, нам аудиозапись разговора не предоставили.

В соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом документы отправлены в испанское антидопинговое агентство, РУСАДА не может открывать дело о возможном нарушении, это находится не в нашей юрисдикции.

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Kerri
Kerri
сегодня в 12:02
Папе меньше болтать нужно было.
poodle
poodle
сегодня в 11:48
до***лся батя!
n272nm
n272nm
сегодня в 11:37
Это прекрасно. Я еще во время ЧМ, когда смотрел передачи о футболе, удивлялся глядя на приглашенного туда отца Черышева. Я понимаю, что родители любят и гордятся своими детьми, но не нужно делать из этого культа и доводить до абсурда. Будет эталонно, если Черышева сейчас дисквалифицируют на пару лет. Я, почему-то, не сомневаюсь, что папаша не оговорился, а ляпнул то, что не нужно было афишировать. Так что дисквалификация будет логичной, ну и другим урок будет. Просто не надо тащить своих родственников на ТВ, что бы они несли бредятину, а вся страна на это смотрела и слушала.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 10:51
Дотрынделся, птица-говорун.
drug01
drug01
сегодня в 10:48
Не надо болтать!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 10:46
"Чем я тебя породил,тем я тебя и убью."
Папаша слишком активен.
Ну вывел мальчика в свет,теперь стриги купоны и меньше вякай.
Alista
Alista
сегодня в 10:38
Папаше нужно давно заняться футболом, а не демагогией с журналистами.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:33
Это спектакль...
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