С Черышева сняты все подозрения в использовании допинга

Испанское антидопинговое агентство сняло подозрения с полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. К такому выводу в агентстве пришли после изучения предоставленных материалов бывшим клубом россиянина - «Вильярреалом».
Напомним, расследование началось после интервью отца Дениса Дмитрия Черышева, в котором тот якобы сказал, что сыну делали инъекции гормона роста. Позднее стало известно, что слова Черышева-старшего неправильно истолковали в испанских СМИ.
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