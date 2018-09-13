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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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С Черышева сняты все подозрения в использовании допинга

сегодня, 18:11

Испанское антидопинговое агентство сняло подозрения с полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. К такому выводу в агентстве пришли после изучения предоставленных материалов бывшим клубом россиянина - «Вильярреалом».

Напомним, расследование началось после интервью отца Дениса Дмитрия Черышева, в котором тот якобы сказал, что сыну делали инъекции гормона роста. Позднее стало известно, что слова Черышева-старшего неправильно истолковали в испанских СМИ.

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 18:19
Ну вот и слава богу удачи в карьере.
Питермен
Питермен
сегодня в 18:17
Поздравляю Дениса.
Пупсики написали донос в евро-агентство на честного спортсмена, но правда на нашей стороне, и это хорошо!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:16
Ничего,нового "назначат".Список сборной России у Черчесова большой. А папам,мамам,жёнам и любовницам надо меньше красоваться у экранов и микрофонов.
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