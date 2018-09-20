Депай: «Сегодня мы доказали, что точно способны выйти из этой группы»

Форвард «Лиона» Мемфис Депай подвёл итоги выездного матча против «Манчестер Сити» (2:1) в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Французский клуб обыграл «горожан» и возглавил свою группу. В другой встрече «Шахтёр» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (2:2).

Это выдающийся результат. Горжусь командой. Это была тяжёлая игра. Когда мяч был у нас, мы старались играть в свой футбол, а когда отбирали его у «Сити», то пытались контратаковать.

У нас хорошая команда и сегодня мы показали, что определённо способны на то, чтобы выйти в плей-офф.

Соперник прижимал нас, и нам было тяжело выйти из-под этого прессинга. Но мы едем домой с победой. У нас есть три очка, и мы должны продолжать в том же духе. Такая игра должна стать для нас привычкой.