Ди Франческо считает, что Модрич заслуживает «Золотой мяч»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо считает, что полузащитник «Реала» Лука Модрич заслуживает получить «Золотой мяч».

Конечно, фанаты хотят, чтобы игрок «Реала» выиграл «Золотой мяч». Но моя точка зрения заключается в том, что он сделал немало для сборной на ЧМ -2018. Он заслужил этот приз, так как добился больших результатов на чемпионате мира, а в «Реале» его навыки всегда были полезными.

В «Реале» есть много футболистов, которые заслуживают «Золотой мяч». Мадридский клуб мне очень нравится. Команда никогда не упускает возможности, когда контролирует мяч.