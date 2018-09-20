Ди Франческо считает, что Модрич заслуживает «Золотой мяч»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • США. МЛС
  • Украина. Кубок
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.40 4.95 9.60
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.33 5.56 10.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.80 3.32 2.13
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.59 4.50 5.90
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.44 4.70 8.80
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.28 6.40 12.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.59 4.13 5.94
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 5.30 4.05 1.71
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 2.01 3.42 3.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 1.99 3.80 3.70
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.49 4.42 7.08
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.12 10.50 34.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 17.50 7.30 1.21
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
ГлавнаяНовости

Ди Франческо считает, что Модрич заслуживает «Золотой мяч»

сегодня, 09:41

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо считает, что полузащитник «Реала» Лука Модрич заслуживает получить «Золотой мяч». 

Конечно, фанаты хотят, чтобы игрок «Реала» выиграл «Золотой мяч». Но моя точка зрения заключается в том, что он сделал немало для сборной на ЧМ-2018. Он заслужил этот приз, так как добился больших результатов на чемпионате мира, а в «Реале» его навыки всегда были полезными.

В «Реале» есть много футболистов, которые заслуживают «Золотой мяч». Мадридский клуб мне очень нравится. Команда никогда не упускает возможности, когда контролирует мяч.

Напомним, что вчера «Реал» уверенно обыграл «Рому» в 1-м туре Лиги чемпионов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фердинанд: «МЮ ошибся, когда расстался с Уэлбеком и Клеверли»
Сегодня, 09:10 3
Депай: «Сегодня мы доказали, что точно способны выйти из этой группы»
Сегодня, 07:53 4
Мариано: «Был бы рад получить вызов в сборную Испании»
Сегодня, 07:30 3
Антони Лопеш: «Мы совершили подвиг и этим обязаны тренеру»
Сегодня, 07:14 3
Рафаэл: «Я поклонник МЮ и никогда не проигрывал „Сити“ на „Этихаде“»
Сегодня, 07:04 4
Женезио: «„Лион“ совершил подвиг»
Сегодня, 06:47 4
Обсудить
Все комментарии
andre_can
andre_can
сегодня в 10:20
а вот интересно, доживем ли мы хоть когда-нибудь, чтоб из России хотя бы в РАСШИРЕННЫЙ список претендентов попал игрок???
No problem
No problem
сегодня в 10:10
...и это будет справедливо.
амурец
амурец
сегодня в 09:42
а почему бы и нет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100