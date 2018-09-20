Джилардино решил завершить игровую карьеру

сегодня, 17:30

Знаменитый итальянский форвард Альберто Джилардино решил «повесить бутсы на гвоздь», сообщает источник.

36-летний футболист начал посещать тренерские курсы, хотя сперва и планировал провести еще один сезон в качестве футболиста. Ему предлагали контракты клубы из Серии С, но игрок решил отказаться.

Джилардино на протяжении карьеры забил 273 мяча. Форвард играл в «Пьяченце», «Вероне», «Парме», «Милане», «Фиорентине», «Болонье», китайском клубе «Гуанчжоу Эвергранд», а последней его командой была «Специа».

Нападающий также представлял сборную Италии, с которой стал чемпионом мира 2006 года. За национальную команду Джилардино провел 60 матчей и забил 19 голов.