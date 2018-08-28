Антисборная 5-го тура. «Бабочка», автогол и невидимки

вчера, 13:45

В матче пятого тура вратарь «Спартака» пропустил с чужой половины поля, а защитники «Динамо» и «Краснодара» привезли голы. «Соккер.ру» рассказывает о неудачниках 5-го тура.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

Не правы те, кто сейчас шумит, будто гол от Рыкова с чужой половины поля – это клеймо на всю карьеру и событие, которое никогда не забудется. Еще как забудется, ведь у каждого голкипера есть коллекция ляпов – и у Яшина с Акинфеевым, и у Дзоффа с Буффоном, и у Кана с Нойером. Но здесь и сейчас это событие экстраординарное, молодой вратарь «Спартака» действительно допустил грубейшую ошибку, которая стоила команде пропущенного гола и, к счастью для Александра, не потерянных очков. И ведь дело даже не в том, что Максименко далеко вышел из ворот, позиция как раз была нормальной по современным требованиям к работе голкипера, он запросто мог переводить мяч за лицевую линию, но принял неправильное решение, потянулся двумя руками вместо одной и закинул себе за спину.

Защитники

Дмитрий Стоцкий («Краснодар»)

Стоцкий способен сыграть на многих позициях, он уже и в «Краснодаре» попробовал себя на обоих флангах защиты, а также справа в нападении, скоро еще и среднюю линию освоит, как откроется вакансия. Для «Уфы» Дмитрий был незаменимым игроком, а «Краснодар» подписывал Стоцкого как раз из-за универсализма. Против «Оренбурга» новичок «быков» сыграл не лучшим образом: Дмитрий часто опаздывал к эпизодам, упускал противников, заигрываясь впереди, получил желтую карточку. Правым защитником из мечты Сергея Галицкого и болельщиков «Краснодара» точно не был.

Урош Спаич («Краснодар»)

Что касается Спаича, то этот парень из центра обороны выступил в роли настоящего злодея для своей же команды. Все перечеркнул один эпизод в середине первого тайма, когда Урош пошел играть мяч, не услышав команду Крицюка. Как итог, форвард «Оренбурга» Козлов закатывал мяч в пустые ворота вследствие обреза, а основного голкипера пришлось менять, ведь Спаич заехал Станиславу по рукам.

Тони Шунич («Динамо»)

В центре обороны антисборной на этот раз балканская связка – серб Спаич и босниец Шунич, которого тоже постигло затмение во время игры. В самом дебюте матча со «Спартаком» Тони так тщательно целился, чтобы отдать длинную передачу, что не заметил несущегося сбоку огромного Зе Луиша, который успел отнять мяч у защитника и получить по ногам в штрафной площади. Дикая ошибка! Этот эпизод позволил «Спартаку» быстро выйти вперед, задал настроение «Динамо» и во многом предопределил поражение «бело-голубых».

Джемал Табидзе («Уфа»)

Защитники «Уфы», которые традиционно очень хороши в единоборствах, в матче с «Зенитом» самоустранились от любой борьбы. Дзюбе предоставили коридор и два шанса забить свой гол, а Табидзе, Аликин и Дивеев выиграли три единоборства на троих, что красноречиво говорит об уровне сопротивления, которое оказала «Уфа» лидеру чемпионата. Джемал Табидзе представляет эту нерадивую оборону в антисборной, сам он проиграл три из трех стыков в защите, и спасибо, что пошел на них, ведь в целом предпочитал играть на чистых мячах.

Боян Йокич («Уфа»)

Еще один представитель «Уфы», которая заслуживает оказаться в антисборной в полном составе. Йокич, помимо прочего, оказался грубияном. Бояна словно переклинило, ведь он в одном эпизоде получил сначала предупреждение за удар соперника локтем, а потом решил еще и пободаться, за что получил прямую красную карточку.

Полузащитники

Фёдор Черных («Динамо»)

Перед матчем со «Спартаком» Черных говорил об особом настрое и о том, что ушла нервозность, которая могла бы помешать. Видимо, Федор выдал желаемое за действительное, ведь его неудачная игра в дерби именно от головы. Неправильно выбранные позиции, неверные решения, большой процент брака, и даже когда «Динамо» после перерыва стало регулярно приближаться к воротам «Спартака», основные угрозы исходили с левого фланга.

Иван Пауревич («Уфа»)

Один из лидеров «Уфы» в матче с «Зенитом» выступил предельно неудачно, уже на третьей минуте Пауревич стал автором автогола, который предопределил дальнейшее течение матча и домашнее поражение «Уфы».

Павел Яковлев («Крылья Советов»)

Катастрофическая игра Яковлева, который основательно подвел «Крылья Советов» и Андрея Тихонова, который ему доверил место в стартовом составе. Только представьте: почти за час игрового времени Павел всего лишь 16 раз коснулся мяча и отдал 9 передач, лишь три из которых оказались точными. Так что «Крылышки» играли вдесятером еще до удаления Ланина, а после красной карточки хавбеку остались в двойном меньшинстве, потому что Яковлев лишь формально присутствовал на поле.

Нападающие

Тимур Жамалетдинов ( ЦСКА )

За 62 минут, что Жамалетдинов провел на поле, он 8 раз коснулся мяча, допустил три потери и трижды передавал мяч партнерам. Виктор Ганчаренко проявил чудеса выдержки, не заменив Тимура раньше. Для сравнения, заменивший Жамалетдинова по позиции Чалов за вдвое меньший отрезок времени встретился с мячом 18 раз и забил гол.

Марко Обрадович («Енисей»)

Пятый тур стал пристанищем футболистов, которые выходили на поле и позволяли игре проходить без их участия. Вот и форвард «Енисея» Марко Обрадович сыграл в стиле Жамалетдинова и Яковлева. Только одна из 11 встреч черногорца с мячом не завершилась потерей, Марко отдал единственную точную передачу за 45 минут игрового времени. Естественно, Дмитрий Аленичев не мог дальше терпеть такое безобразие и поменял Обрадовича в перерыве.

Тренер

Сергей Томаров («Уфа»)

Понятно, что для «Уфы» непривычно играть на два фронта, а матч с «Зенитом» расположился в календаре между двумя противостояниями с «Рейнджерс» в Лиге Европы, но вопросы по отдельным кадровым решениям и настрою никто не отменял. Как минимум, странно, что против лидера РПЛ выходит играть вратарь, который сыграл предыдущий официальный матч за «Уфу» полтора года назад. Неужели Беленов так устал, что был не в силах выйти против «Зенита»? Команда Сергея Томарова вышла на матч против «Зенита» проигрывать, а не играть, логично, что Дзюба и компания быстро расправились с такой размазней.

Судейство