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Антисборная 5-го тура. «Бабочка», автогол и невидимки

вчера, 13:45

В матче пятого тура вратарь «Спартака» пропустил с чужой половины поля, а защитники «Динамо» и «Краснодара» привезли голы. «Соккер.ру» рассказывает о неудачниках 5-го тура.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

Не правы те, кто сейчас шумит, будто гол от Рыкова с чужой половины поля – это клеймо на всю карьеру и событие, которое никогда не забудется. Еще как забудется, ведь у каждого голкипера есть коллекция ляпов – и у Яшина с Акинфеевым, и у Дзоффа с Буффоном, и у Кана с Нойером. Но здесь и сейчас это событие экстраординарное, молодой вратарь «Спартака» действительно допустил грубейшую ошибку, которая стоила команде пропущенного гола и, к счастью для Александра, не потерянных очков. И ведь дело даже не в том, что Максименко далеко вышел из ворот, позиция как раз была нормальной по современным требованиям к работе голкипера, он запросто мог переводить мяч за лицевую линию, но принял неправильное решение, потянулся двумя руками вместо одной и закинул себе за спину.

Защитники 

Дмитрий Стоцкий («Краснодар»)

Стоцкий способен сыграть на многих позициях, он уже и в «Краснодаре» попробовал себя на обоих флангах защиты, а также справа в нападении, скоро еще и среднюю линию освоит, как откроется вакансия. Для «Уфы» Дмитрий был незаменимым игроком, а «Краснодар» подписывал Стоцкого как раз из-за универсализма. Против «Оренбурга» новичок «быков» сыграл не лучшим образом: Дмитрий часто опаздывал к эпизодам, упускал противников, заигрываясь впереди, получил желтую карточку. Правым защитником из мечты Сергея Галицкого и болельщиков «Краснодара» точно не был.

Урош Спаич («Краснодар») 

Что касается Спаича, то этот парень из центра обороны выступил в роли настоящего злодея для своей же команды. Все перечеркнул один эпизод в середине первого тайма, когда Урош пошел играть мяч, не услышав команду Крицюка. Как итог, форвард «Оренбурга» Козлов закатывал мяч в пустые ворота вследствие обреза, а основного голкипера пришлось менять, ведь Спаич заехал Станиславу по рукам. 

Тони Шунич («Динамо»)

В центре обороны антисборной на этот раз балканская связка – серб Спаич и босниец Шунич, которого тоже постигло затмение во время игры. В самом дебюте матча со «Спартаком» Тони так тщательно целился, чтобы отдать длинную передачу, что не заметил несущегося сбоку огромного Зе Луиша, который успел отнять мяч у защитника и получить по ногам в штрафной площади. Дикая ошибка! Этот эпизод позволил «Спартаку» быстро выйти вперед, задал настроение «Динамо» и во многом предопределил поражение «бело-голубых».

Джемал Табидзе («Уфа»)

Защитники «Уфы», которые традиционно очень хороши в единоборствах, в матче с «Зенитом» самоустранились от любой борьбы. Дзюбе предоставили коридор и два шанса забить свой гол, а Табидзе, Аликин и Дивеев выиграли три единоборства на троих, что красноречиво говорит об уровне сопротивления, которое оказала «Уфа» лидеру чемпионата. Джемал Табидзе представляет эту нерадивую оборону в антисборной, сам он проиграл три из трех стыков в защите, и спасибо, что пошел на них, ведь в целом предпочитал играть на чистых мячах. 

Боян Йокич («Уфа»)

Еще один представитель «Уфы», которая заслуживает оказаться в антисборной в полном составе. Йокич, помимо прочего, оказался грубияном. Бояна словно переклинило, ведь он в одном эпизоде получил сначала предупреждение за удар соперника локтем, а потом решил еще и пободаться, за что получил прямую красную карточку. 

Полузащитники

Фёдор Черных («Динамо»)

Перед матчем со «Спартаком» Черных говорил об особом настрое и о том, что ушла нервозность, которая могла бы помешать. Видимо, Федор выдал желаемое за действительное, ведь его неудачная игра в дерби именно от головы. Неправильно выбранные позиции, неверные решения, большой процент брака, и даже когда «Динамо» после перерыва стало регулярно приближаться к воротам «Спартака», основные угрозы исходили с левого фланга. 

Иван Пауревич («Уфа»)

Один из лидеров «Уфы» в матче с «Зенитом» выступил предельно неудачно, уже на третьей минуте Пауревич стал автором автогола, который предопределил дальнейшее течение матча и домашнее поражение «Уфы». 

Павел Яковлев («Крылья Советов»)

Катастрофическая игра Яковлева, который основательно подвел «Крылья Советов» и Андрея Тихонова, который ему доверил место в стартовом составе. Только представьте: почти за час игрового времени Павел всего лишь 16 раз коснулся мяча и отдал 9 передач, лишь три из которых оказались точными. Так что «Крылышки» играли вдесятером еще до удаления Ланина, а после красной карточки хавбеку остались в двойном меньшинстве, потому что Яковлев лишь формально присутствовал на поле.

Нападающие

Тимур Жамалетдинов (ЦСКА)

За 62 минут, что Жамалетдинов провел на поле, он 8 раз коснулся мяча, допустил три потери и трижды передавал мяч партнерам. Виктор Ганчаренко проявил чудеса выдержки, не заменив Тимура раньше. Для сравнения, заменивший Жамалетдинова по позиции Чалов за вдвое меньший отрезок времени встретился с мячом 18 раз и забил гол. 

Марко Обрадович («Енисей»)

Пятый тур стал пристанищем футболистов, которые выходили на поле и позволяли игре проходить без их участия. Вот и форвард «Енисея» Марко Обрадович сыграл в стиле Жамалетдинова и Яковлева. Только одна из 11 встреч черногорца с мячом не завершилась потерей, Марко отдал единственную точную передачу за 45 минут игрового времени. Естественно, Дмитрий Аленичев не мог дальше терпеть такое безобразие и поменял Обрадовича в перерыве. 

Тренер

Сергей Томаров («Уфа»)

Понятно, что для «Уфы» непривычно играть на два фронта, а матч с «Зенитом» расположился в календаре между двумя противостояниями с «Рейнджерс» в Лиге Европы, но вопросы по отдельным кадровым решениям и настрою никто не отменял. Как минимум, странно, что против лидера РПЛ выходит играть вратарь, который сыграл предыдущий официальный матч за «Уфу» полтора года назад. Неужели Беленов так устал, что был не в силах выйти против «Зенита»? Команда Сергея Томарова вышла на матч против «Зенита» проигрывать, а не играть, логично, что Дзюба и компания быстро расправились с такой размазней. 

Судейство

И снова старая песня о главном. В пятом туре РПЛ судьи допустили ряд судьбоносных ошибок. Михаил Вилков вновь отсудил ужасно, вывел из себя даже обычно спокойного Андрея Тихонова. Там действительно претензии сразу по ряду эпизодов. А ведь Вилков до этой игры считался чуть ли не главным кандидатом на игру «Зенит» - «Спартак». Другой вопиющий эпизод случился в игре «Арсенала» и «Ростова», где судейская бригада умудрилась назначить пенальти, не зафиксировав нарушение в развитии атаки «Ростова». С некоторой тревогой жду матча в Санкт-Петербурге, в априори горячем матче «Зенита» и «Спартака» может полыхнуть настоящий скандал, если бригада рефери даст одной из сторон неправомерное преимущество.  

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
сегодня в 14:11
LOpp:
Табидзе дзюбе предоставили коридор и два шанса забить свой гол, а Табидзе, Аликин и Дивеев выиграли три единоборства на троих, что КРАСНОРЕЧИВО ГОВОРИТ ОБ УРОВНЕ СОПРАТИВЛЕНИЯ, которое оказала «Уфа» лидеру чемпионата. Пауревич Один из лидеров «Уфы» в матче с «Зенитом» выступил предельно неудачно, уже на третьей минуте Пауревич СТАЛ АВТОРОМ АВТОГОЛА. такого позорного и открытого договорняка и купленного матча, я давно не видел.
Толи ещё будет, Газпрому позарез нужно чемпионство, деньги есть, начался беспредел.Нищие команды , в наглую будут продавать очки.
mat73
mat73
сегодня в 14:01
Четыре игрока УФЫ, плюс тренер - меня терзают смутные сомнения - а не договорняк ли там был?..
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 10:15
Максименко здесь не по делу. Хотя ляп,конечно, детский.Ну так и Саша ещё пацан совсем.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 08:22
spartach n1:
Да хоть каждый тур чистиков пусть фантазирует,главное забили больше,три очка есть-едем дальше !
Раньше ваша братва дружно "мантрила" про гинеровские "чемоданчики" и купленных судьишек. Теперь, с учётом новых обстоятельств, появилась новая фишка - "три очка не пахнут, едем дальше"...
Ещё как пахнут, ребята, да так, что на матчах со спартаком уже дышать невозможно. =D =D =D
spartach n1
spartach n1
вчера в 16:56
Да хоть каждый тур чистиков пусть фантазирует,главное забили больше,три очка есть-едем дальше !
шацк
шацк
вчера в 16:54
Наши заслужено, ну и Максимко конечно - это не клеймо, это портянка на всю жизнь)
Коля Ретивый
Коля Ретивый
вчера в 14:57
Без спартачей какая это сборная?
makkie
makkie
вчера в 14:52
Eddja:
Они в обнимку сыграют, в финале матча горячий поцелуй.
    Eddja
    Eddja
    вчера в 14:46
    makkie:
    Не хочется нагнетать, но уж больно три матча Зенита как под копирку. Сначала защитники Минска оставляют 10 метровые коридоры, потом странная игра оборонцев Урала, а на закуску пассив от Уфы. Посмотрим, как Жиго и Джи сыграют против Дзюбы - сдается мне, Артемке придется несладко.
    Они в обнимку сыграют, в финале матча горячий поцелуй.
    makkie
    makkie
    вчера в 14:38
    LOpp:
    Табидзе дзюбе предоставили коридор и два шанса забить свой гол, а Табидзе, Аликин и Дивеев выиграли три единоборства на троих, что КРАСНОРЕЧИВО ГОВОРИТ ОБ УРОВНЕ СОПРАТИВЛЕНИЯ, которое оказала «Уфа» лидеру чемпионата. Пауревич Один из лидеров «Уфы» в матче с «Зенитом» выступил предельно неудачно, уже на третьей минуте Пауревич СТАЛ АВТОРОМ АВТОГОЛА. такого позорного и открытого договорняка и купленного матча, я давно не видел.
    Не хочется нагнетать, но уж больно три матча Зенита как под копирку.
    Сначала защитники Минска оставляют 10 метровые коридоры, потом странная игра оборонцев Урала, а на закуску пассив от Уфы.

    Посмотрим, как Жиго и Джи сыграют против Дзюбы - сдается мне, Артемке придется несладко.
    Aljban
    Aljban
    вчера в 14:37
    Максименко в этой сорной будет капитаном, как самый опозорившийся.
    parallels
    parallels
    вчера в 14:31
    Томик:
    "Если бригада рефери даст одной из сторон неправомерное преимущество."??? Извините, не "если, а "когда". Не помню уже матча в питере с адекватным судейством. Уже опять про Вилкова заговорили. Это уже не смешно даже.
    ну да, ну да. в прошлом году мы исключительно с помощью судьи закатили спартаку 5.
    Illuha
    Illuha
    вчера в 14:31
    Бабочка в исполнении Максименко просто шедевр.
    LOpp
    LOpp
    вчера в 14:26
    Табидзе
    дзюбе предоставили коридор и два шанса забить свой гол, а Табидзе, Аликин и Дивеев выиграли три единоборства на троих, что КРАСНОРЕЧИВО ГОВОРИТ ОБ УРОВНЕ СОПРАТИВЛЕНИЯ, которое оказала «Уфа» лидеру чемпионата.

    Пауревич
    Один из лидеров «Уфы» в матче с «Зенитом» выступил предельно неудачно, уже на третьей минуте Пауревич СТАЛ АВТОРОМ АВТОГОЛА.


    такого позорного и открытого договорняка и купленного матча, я давно не видел.
    DAD81
    DAD81
    вчера в 14:20
    Жамалетдинов здесь по заслугам. Так играть нельзя. Остальных не смотрел.
    Дима Головашич
    Дима Головашич
    вчера в 14:15
    И за что Максименко в антисборной? Ну пропустил он плюху, но рабочие моменты отработало на ура. Команда победила по итогу.
    Расул Манаев
    Расул Манаев
    вчера в 14:02
    Про тренера Уфы четко все написано
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 14:01
    Коней мало. Кроме ФЕРНАНДОСА и Акинфеева всех можно в загон.
    Томик
    Томик
    вчера в 13:55
    "Если бригада рефери даст одной из сторон неправомерное преимущество."??? Извините, не "если, а "когда". Не помню уже матча в питере с адекватным судейством. Уже опять про Вилкова заговорили. Это уже не смешно даже.
    sir-5
    sir-5
    вчера в 13:55
    Что касается Максименко,то он не мог ничего "отбить",потому что мяч летел точно,но с небольшой скоростью.Он правильно делал,что ловил его,но допустил оплошность(или недобежал,заняв изначально неверную позицию),обронив мяч за спину.Чистяков,попробуйте "отбить" мяч вверху одной рукой,в игре с сыном. Легче отбить сильный мяч,просто подставив кулак,чем планирующий с коварной скоростью.А учитывая,сколько он за матч отбил мячей,так и язвить о допущенной ошибке не хочется. Хоть я не поклонник "Спартака".Привязались к парню.Хотя его манера игры -рисковая.
    parallels
    parallels
    вчера в 13:51
    тренера не того поставили. его уфа вдесятером не позволила себя разгромить, и это говорит о том, что он в кратчайший срок сумел построить коллектив, который и в глазго не опозорился. предлагаю исправить статью и записать в худшего тренера кареру, который самым позорным образом отскочил со своей командой, да и то при помощи крадущегося в судейскую федуна с чемоданом.
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 13:49
    Максименко красиво исполнил:
    - А бабочка крылышками бяк бяк бя бяк,
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 13:48
    СкоКа раз говорю. В этой сборной должен быть Спартак. Гыгыгы
    kastites
    kastites
    вчера в 13:47
    Мясных мало
    Abverin
    Abverin
    вчера в 13:44
    Jum13:
    Жемалетдинов на все 100% тут по делу
    Зачем это чудо вообще играет в команде?
    Jum13
    Jum13
    вчера в 13:42
    Жемалетдинов на все 100% тут по делу
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
    вчера в 13:38
    Спартачей мало при такой слабой игре.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    вчера в 13:38
    Не согласна по Томарову...Молодой тренер готовит команду к двум матчам в неделю....а за тренера решать кто устал, а кто нет....глупо....Шелия спас при выходе один на один, но отскок был на стороне Зенита, такое бывает...и не вина вратаря....а вот Хохлов, который неделю готовил команду к матчу хоть и на выезде, но в Москве заслуживает место в этой сборной...готовится неделю, чтобы проиграть за 20 мин....это вина тренера....
    И да, что касается судейства.....как говорили про Манчини, Луческу и Боаша....хватит ныть!!!
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