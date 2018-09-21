Кальдара: «Матч с „Дюделанжем“ – основополагающая игра для меня и „Милана“»

Защитник «Милана» Маттиа Кальдара поделился впечатлениями от гостевой победы над «Дюделанжем» (1:0) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

Я осознавал, что это была основополагающая игра для меня и для команды. Мы хотели хорошо стартовать в Лиге Европы.

Это был непростой матч. Мы не могли пустить всё на самотёк. Было крайне важно сохранить правильный настрой во всём. Как результат – мы едем домой с очками.

Я не могу дождаться момента, когда смогу отблагодарить клуб за то, что в меня здесь так поверили.