Мхитарян: «„Арсенал“ нацелился на победу в Лиге Европы»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян после победы над «Ворсклой» в домашней встрече 1-го тура группового этапа Лиги Европы (4:2) подчеркнул, что лондонской команде важно одержать победу в этом турнире.

Эмери выигрывал Лигу Европы трижды. Это очень важно для нас, для «Арсенала», потому что мы играем в этом соревновании на победу.

Мы здесь не просто ради участия. Это очень важный турнир, потому что победа даёт тебе место в Лиге чемпионов. Так что мы будем стараться побеждать в каждом матче и потом посмотрим, где мы окажемся.