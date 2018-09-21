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Мхитарян: «„Арсенал“ нацелился на победу в Лиге Европы»

сегодня, 04:28
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 2Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)ВорсклаМатч завершен

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян после победы над «Ворсклой» в домашней встрече 1-го тура группового этапа Лиги Европы (4:2) подчеркнул, что лондонской команде важно одержать победу в этом турнире.

Эмери выигрывал Лигу Европы трижды. Это очень важно для нас, для «Арсенала», потому что мы играем в этом соревновании на победу.

Мы здесь не просто ради участия. Это очень важный турнир, потому что победа даёт тебе место в Лиге чемпионов. Так что мы будем стараться побеждать в каждом матче и потом посмотрим, где мы окажемся.

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