Эмери: «Расстроен пропущенными голами»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал домашнюю победу над «Ворсклой» в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы (4:2).

Эти два пропущенных гола расстраивают, потому что на протяжении всей встречи был виден прогресс «Арсенала». Мы хотим лучше играть в концовке. Когда ты ведёшь со счётом 4:0, ты хочешь продолжать борьбу и забить еще больше голов, а не пропускать их, как было сегодня. Для нас очень важно начать этот турнир с победы.

Мы даём возможность многим футболистам. Нам нужно сыграть много матчей. Поэтому нам необходимы игроки, и мы должны предоставлять им минуты на поле.

Хотим продолжать быть конкурентоспособной командой в каждом матче. Сегодня мы радуемся результату, но это очевидно, что нам нужно продолжать улучшать свою игру.