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Индзаги: «Жаль, что „Лацио“ не забил „Аполлону“ хотя бы ещё один мяч»

сегодня, 06:08
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)АполлонМатч завершен

Наставник «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Аполлоном» в домашнем матче Лиги Европы (2:1).

Жаль, что мы не забили хотя бы ещё один гол, а «Аполлон» поразил наши ворота после удачного рикошета.

Мы хотели начать групповой этап с победы, и нам это удалось. Мне понравился наш настрой перед игрой, которая была для части наших игроков дебютной в этом турнире. Также хочу отметить, что во втором тайме мы могли и должны были сыграть лучше.

Это группа не будет лёгкой. «Айнтрахт» доказал, что является сильной командой, как и «Марсель».

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