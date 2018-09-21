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Гаттузо: «Я применил ротацию не потому, что „Дюделанж“ слаб»

сегодня, 03:57
ДюделанжЛоготип футбольный клуб Дюделанж0 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над люксембургским «Дюделанжем» в гостевой встрече Лиги Европы (1:0).

«Дюделанж» не случайно попал в групповую стадию. По пути сюда они выбили «Клуж».

Мне понравилось отношение команды. Мы могли бы решить исход раньше, а нам пришлось побороться больше, чем мне бы хотелось. Но зато многие ребята получили игровую практику, а «Милан» получил очки.

Сегодня я применил ротацию, но это не потому, что я считаю «Дюделанж» слабой командой. Я сделал это потому, что доверяю этим футболистам, и я видел, как они тренировались в течение недели. Я не настолько глуп, чтобы выпускать на поле тех, в кого я не верю.

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