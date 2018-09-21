Тренер «Аполлона»: «Во втором тайме мы превосходили „Лацио“»

Главный тренер «Аполлона» Сафронис Августи прокомментировал гостевое поражение от «Лацио» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Это был матч двух разных таймов. В первой половине встречи лучше был «Лацио», но втором тайме мы нашли свой темп и создали сопернику немало проблем. Хочу поблагодарить своих игроков за то, что они превосходили «Лацио» во втором тайме.

После финального свистка наша раздевалка была немного грустной. Но мы осознаём, что играли на Олимпийском стадионе с желанием и рвением. Теперь мы попытаемся добыть три очень непростых очка в следующей игре с «Марселем».

Мы не должны проявлять страх в матчах на выезде, иначе сразу поставим себя под давление. Мы должны верить в свой футбол. В конце концов, побеждает команда, которая забьёт больше мячей. Поэтому не имеет значения, как хорошо вы играете, если мяч не идёт в сетку.