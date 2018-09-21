Уэлбек: «Мы полностью поддерживаем идеи Эмери»

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек после победы над «Ворсклой» (4:2) в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы поделился впечатлениями от работы под руководством Унаи Эмери.

Убедительная победа «Арсенала». В первом тайме нам было тяжело навязать сопернику свой стиль игры, но мы должны были сохранять терпение и попытаться реализовывать свои моменты. Мы расстроены тем, что пропустили пару голов.

Все ребята наслаждаются работой с Эмери. Вы видите, какую игру он хочет поставить, и мы полностью поддерживаем его идеи. Хотим становиться всё лучше и лучше.

Здорово иметь в составе несколько прекрасных игроков на каждую позицию, чтобы они бились за место в стартовом составе. Это хорошо, когда у тренера есть такая головная боль.