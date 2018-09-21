  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Франция. Лига 1 2018/2019, 6 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб НимНим 1.76 3.85 4.80
ГлавнаяНовости

Уэлбек: «Мы полностью поддерживаем идеи Эмери»

сегодня, 06:50
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 2Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)ВорсклаМатч завершен

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек после победы над «Ворсклой» (4:2) в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы поделился впечатлениями от работы под руководством Унаи Эмери.

Убедительная победа «Арсенала». В первом тайме нам было тяжело навязать сопернику свой стиль игры, но мы должны были сохранять терпение и попытаться реализовывать свои моменты. Мы расстроены тем, что пропустили пару голов.

Все ребята наслаждаются работой с Эмери. Вы видите, какую игру он хочет поставить, и мы полностью поддерживаем его идеи. Хотим становиться всё лучше и лучше. 

Здорово иметь в составе несколько прекрасных игроков на каждую позицию, чтобы они бились за место в стартовом составе. Это хорошо, когда у тренера есть такая головная боль.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Погба: «Новички МЮ уже чувствуют себя частью команды»
Сегодня, 08:25 0
Руди Гарсия: «От судей на поле нет никакой пользы»
Сегодня, 08:01 1
Кайседо: «Я правда попросил Иммобиле дать мне пробить пенальти»
Сегодня, 07:35 0
Тренер «Аполлона»: «Во втором тайме мы превосходили „Лацио“»
Сегодня, 07:12 1
Кальдара: «Матч с „Дюделанжем“ – основополагающая игра для меня и „Милана“»
Сегодня, 06:31 2
Индзаги: «Жаль, что „Лацио“ не забил „Аполлону“ хотя бы ещё один мяч»
Сегодня, 06:08 2
Обсудить
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:01
Играли в удовольствие.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100