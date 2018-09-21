На игре ЦСКА - «Спартак» будут работать около 2 тысяч сотрудников полиции

сегодня, 18:47

На матче 8-го тура РПЛ ЦСКА - «Спартак» будут задействованы около 2 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии.

Кроме того, во время игры в окрестностях стадиона будут дежурить около 1 тыс. работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб.

Также территорию « ВЭБ -Арены» проверят кинологи.

Матч пройдет 23 сентября и начнется в 19:00 мск. Рассудит команды арбитр Сергей Карасев.