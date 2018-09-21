На игре ЦСКА - «Спартак» будут работать около 2 тысяч сотрудников полиции

На матче 8-го тура РПЛ ЦСКА - «Спартак» будут задействованы около 2 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии.
Кроме того, во время игры в окрестностях стадиона будут дежурить около 1 тыс. работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб.
Также территорию «ВЭБ-Арены» проверят кинологи.
Матч пройдет 23 сентября и начнется в 19:00 мск. Рассудит команды арбитр Сергей Карасев.
А кто мешал Джикии и всем остальным отдать все силы в играх с Ахматом и с Рапидом???
Судя по этим играм, Спартаку нечего отдавать, потому что СИЛ у них нет.
Порастеряли по ночным кабакам и ресторанам с бабами.
Как спартаковские могут отдать все силы, когда они закончились в матчах с Ахматом и с Рапидом.
Придумали себе отмазку с ЦСКА за эти два громких поражения в чемпионате и в Европе, и тешат себя иллюзиями и не пойми какими потугами.
С такой безвольной игрой, Спартаку нечего рассчитывать на положительный результат.
Спартак СЛИВАЕТ игру и Карреру!
Рассказов и Ломовицкий теряются при розыгрыше мяча.
Зе Луиш цепляется за редкие передачи, но сам сделать точный пас на своего не может или не хочет.
Не блещут Фернандо с Зобниным.
Да и всей команде Спартак надо прибавлять в движении и в мысли.
Распасовками у своей штрафной и передвигаясь пешком по полю, гола не забить.
***
Игра в атаке не идёт и некому забивать.
У Спартака плохо выстроена игра в атаке,
- нет взаимодействия и взаимопонимания,
- большие ХРОНИЧЕСКИЕ проблемы в обороне.
А где ТОНКО, там всегда РВЁТСЯ и часто ведёт к поражению.
По забитым голам Спартак занимает 10-е место в чемпионате среди 16 команд РПЛ.
Да и то судьи помогли Спартаку забить в ворота Анжи, Оренбургу и Краснодару.
Без помощи судей у Спартака было бы забито всего три мяча в семи играх и потеря, как минимум, 4-х очков!!!
Вот и судите сами о качестве и "стабильности" игры Спартака.
***
Игра Спартака очень ПЛОХОГО качества с упором на судейскую помощь.
Как с такой плохой игрой в атаке Спартак будет забивать, плюс уже нет Промеса и травмированные игроки.
Каррере надо улучшить качество тренировок и упор делать на тактике атакующих действий и умелый контроль мяча.
У Спартака нет запаса игровой прочности и стабильности.
Игру надо выстраивать и укреплять.
Плюс надо производить ротацию состава и наигрывать атакующие действия и взаимодействие.
Много времени надо для этого и плюс - МОЗГИ должны быть на месте, чтобы организовать качественную подготовку и тренировку.
Пока у Карреры с этим большая проблема.
Спартак МУЧАЕТСЯ каждую игру и с большим скрипом пока на третьем месте, а скоро и с него команду отправят вниз.
***
И на этом провальном фоне Спартака ставят судить Карасёва.
Егоров: - "Карасёв не назначил пенальти в ворота ФК "Спартак" из-за потери концентрации." Во как!
Арбитры СКАНДАЛЯТ, а Егоров их ОТМАЗЫВАЕТ и посылает по-новой СКАНДАЛИТЬ!
В этой связи ВСПОМИНАЕТСЯ скандальное судейство Карасёва, когда он работал в прошлом сезоне 2017/18 в матчах 1-го и 30-го тура, КОГДА ИГРАЛИ Динамо и Спартак.
Карасёв тогда всячески старался угодить Федуну и помочь Динамо победить.
Если бы стояла система VAR в нашем чемпионате, то у Карасёва не было бы шансов СКАНДАЛИТЬ, согласно ЦЕНЫ вопроса, в пользу Спартака.
Призываем Карасёва судить ЧЕСТНО и не скандалить по просьбам лукойловских "трудящихся"!!!
А кто мешал Джикии и всем остальным отдать все силы в играх с Ахматом и с Рапидом???
Судя по этим играм, Спартаку нечего отдавать, потому что СИЛ у них нет.
Порастеряли по ночным кабакам и ресторанам с бабами.
Как спартаковские могут отдать все силы, когда они закончились в матчах с Ахматом и с Рапидом.
Придумали себе отмазку с ЦСКА за эти два громких поражения в чемпионате и в Европе, и тешат себя иллюзиями и не пойми какими потугами.
С такой безвольной игрой, Спартаку нечего рассчитывать на положительный результат.
Спартак СЛИВАЕТ игру и Карреру!
Рассказов и Ломовицкий теряются при розыгрыше мяча.
Зе Луиш цепляется за редкие передачи, но сам сделать точный пас на своего не может или не хочет.
Не блещут Фернандо с Зобниным.
Да и всей команде Спартак надо прибавлять в движении и в мысли.
Распасовками у своей штрафной и передвигаясь пешком по полю, гола не забить.
***
Игра в атаке не идёт и некому забивать.
У Спартака плохо выстроена игра в атаке,
- нет взаимодействия и взаимопонимания,
- большие ХРОНИЧЕСКИЕ проблемы в обороне.
А где ТОНКО, там всегда РВЁТСЯ и часто ведёт к поражению.
По забитым голам Спартак занимает 10-е место в чемпионате среди 16 команд РПЛ.
Да и то судьи помогли Спартаку забить в ворота Анжи, Оренбургу и Краснодару.
Без помощи судей у Спартака было бы забито всего три мяча в семи играх и потеря, как минимум, 4-х очков!!!
Вот и судите сами о качестве и "стабильности" игры Спартака.
***
Игра Спартака очень ПЛОХОГО качества с упором на судейскую помощь.
Как с такой плохой игрой в атаке Спартак будет забивать, плюс уже нет Промеса и травмированные игроки.
Каррере надо улучшить качество тренировок и упор делать на тактике атакующих действий и умелый контроль мяча.
У Спартака нет запаса игровой прочности и стабильности.
Игру надо выстраивать и укреплять.
Плюс надо производить ротацию состава и наигрывать атакующие действия и взаимодействие.
Много времени надо для этого и плюс - МОЗГИ должны быть на месте, чтобы организовать качественную подготовку и тренировку.
Пока у Карреры с этим большая проблема.
Спартак МУЧАЕТСЯ каждую игру и с большим скрипом пока на третьем месте, а скоро и с него команду отправят вниз.
***
И на этом провальном фоне Спартака ставят судить Карасёва.
Егоров: - "Карасёв не назначил пенальти в ворота ФК "Спартак" из-за потери концентрации." Во как!
Арбитры СКАНДАЛЯТ, а Егоров их ОТМАЗЫВАЕТ и посылает по-новой СКАНДАЛИТЬ!
В этой связи ВСПОМИНАЕТСЯ скандальное судейство Карасёва, когда он работал в прошлом сезоне 2017/18 в матчах 1-го и 30-го тура, КОГДА ИГРАЛИ Динамо и Спартак.
Карасёв тогда всячески старался угодить Федуну и помочь Динамо победить.
Если бы стояла система VAR в нашем чемпионате, то у Карасёва не было бы шансов СКАНДАЛИТЬ, согласно ЦЕНЫ вопроса, в пользу Спартака.
Призываем Карасёва судить ЧЕСТНО и не скандалить по просьбам лукойловских "трудящихся"!!!