«Зенит» прогулялся по Копенгагену накануне матча ЛЕ

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.38 4.90 11.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.47 3.47 2.15
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.65 4.30 5.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.58 4.05 7.20
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.285 6.30 12.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.57 4.23 6.13
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 6.10 4.20 1.615
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.51 4.04
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.07 3.61 3.61
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.51 4.32 7.27
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.11 10.02 38.05
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 11.00 6.00 1.31
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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«Зенит» прогулялся по Копенгагену накануне матча ЛЕ

сегодня, 14:42
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит22:00 Не начался

Пресс-служба «Зенита» поделилась фотографиями с прогулки петербургской команды накануне выездного матча группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена».

Ранее сообщалось, что «Зенит» в Копенгагене поддержат около 500 болельщиков

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Все комментарии
Рейнгольд
Рейнгольд
сегодня в 15:34
Мой прогноз влетят губошлепы Копенгагену.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:31
Только бы по полю не гулял.
Рoже Милла
Рoже Милла
сегодня в 15:27
Игра у лазурятни с Копеном а они всё о Спартаке, воистину бомжей умом не понять.

И передайте бичу ниже что у Спартака всё окей, и они всей командой гуляет по городу.
andre_can
andre_can
сегодня в 15:26
главное, что Копенгаген- это ни Мюнхен, ни Прага....пивка никому холодненького не захочется ;)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 15:23
Тем временем пока игроки гранда отечественного футбола - Зенита весело гуляют по Копенгагену, у антагониста Петербургской команды - спартака разброд.
Жена капитана пупсиков заявила, что Дениска неоднократно избивал ее как и сбежавший из тарасовки Свинси губошлёп избивал свою жену. Бить женщин, любить мужчин - это и есть тот известный дух?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 15:16
Надеюсь и сама игра будет "легкой прогулкой" для Зенита.
ndedov
ndedov
сегодня в 15:16
Так сказать подышали воздухом перед битвой.
Jum13
Jum13 ответил Рoже Милла
сегодня в 15:13
Джум Снаке, так причем тут Спартак?
Ты уныл, пока
Рoже Милла
Рoже Милла ответил Jum13
сегодня в 15:13
Кто же виноват, что ты читать не умеешь )))
Джум Снаке, так причем тут Спартак?
Верг
Верг
сегодня в 15:13
губерниеву бы понравилось в дании!
Jum13
Jum13 ответил Рoже Милла
сегодня в 15:12
Ты так и будешь стрелы переводить и оправдываться?
Кто же виноват, что ты читать не умеешь )))
Биргер
Биргер
сегодня в 15:12
Вечером Зенит прогуляется по датскому клубу
Рoже Милла
Рoже Милла ответил Jum13
сегодня в 15:12
Судя по всему - с русским у тебя проблемы
Ты так и будешь стрелы переводить и оправдываться?
Jum13
Jum13 ответил Рoже Милла
сегодня в 15:10
Джум Беланов, тебе русским языком пишут - причем тут Спартак?
Судя по всему - с русским у тебя проблемы
Рoже Милла
Рoже Милла ответил Jum13
сегодня в 15:09
Ну ты же сам написал, что новых вратарей искать
Джум Беланов, тебе русским языком пишут - причем тут Спартак?
Jum13
Jum13 ответил LOpp
сегодня в 15:08
а при чем тут Спартак?
Ну ты же сам написал, что новых вратарей искать
Рoже Милла
Рoже Милла
сегодня в 15:07
Копенгаген не Динамо Мн, он игру сдавать не будет.
Любимец
Любимец
сегодня в 15:05
Ну хоть погоду нормальную увидели!
FILL3286
FILL3286
сегодня в 15:01
в минске тоже гуляли второсортная аргентина
LOpp
LOpp ответил Jum13
сегодня в 14:54
Спартак тоже в Данию приехал?
а при чем тут Спартак?
Jum13
Jum13 ответил LOpp
сегодня в 14:53
новых вратарей искали на датской земле.
Спартак тоже в Данию приехал?
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил yrasikos22
сегодня в 14:48
глушаков к ним не полетел епт
Он остался в тарасовской бане, лайкаться с ещенко
LOpp
LOpp
сегодня в 14:47
новых вратарей искали на датской земле.
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 14:46
А Спартак в Вене прогулялся в Баню с Глушаковым.
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