Чемпион на день. Метод «Спартака»

сегодня, 17:53

Леонид Федун выстроил безупречную антитрофейную систему в «Спартаке», которая дала сбой лишь раз за 15 лет. «Соккер.ру» о том, как «красно-белые» все потеряли.

Короткий праздник

Чуть больше года назад «Спартак» выиграл чемпионат и Суперкубок России, эйфория и счастливое помешательство зашкаливали, но, как только отгремели праздничные салюты и стало приходить трезвое осознание случившегося, умные и бывалые люди повторяли: «Важно грамотно распорядиться этими достижениями». Уже сегодня можно утверждать, что чемпионское наследие «Спартак» пропустил между пальцев, не извлек из своих побед никакой выгоды в футбольном смысле. Был шанс стать главной командой страны на несколько лет, но деятельность клуба отодвинула «Спартак» от новых побед и сделала правыми тех, кто еще в мае 2017-го дразнил «красно-белых» прозвищем «чемпион-однодневка». Так и вышло, теперь с этим сложно спорить. Если «Спартак» и ждет что-то хорошее в ближайшее время, то будет уже какое-то новое начало или перезагрузка, но никак не команда, построенная на том золотом фундаменте.

Хроники становления

Чем был хорош «Спартак» в сезоне-2016/2017 и чем он выгодно отличался от своих более ранних и более поздних версий? Все просто: отсутствием эффекта лебедя, рака и щуки. Каррера получил поддержку от Федуна и от Александра Жиркова, которого послал навести порядок в «Спартаке» Вагит Алекперов. После чемпионского сезона Жирков вернулся в структуры «Лукойла», а московский клуб – к своему обычному состоянию бардака. Иногда этот бардак творческий и вполне себе симпатичный, а иногда – мерзкий и отвратительный.

Но до него еще доберемся, а пока вспоминаем, что лето-2016 и зима-2017 ознаменовались двумя подряд удачнейшими трансферными кампаниями «Спартака». Сначала пришли Фернандо, Зобнин, Ещенко и Маурисио, через полгода – Луис Адриано, Джикия, Самедов и Селихов. Половина чемпионской основной обоймы за полгода, причем зимняя кампания была очень важна, и тут уж все расстарались, чтобы Каррера получил необходимых игроков еще до начала зимних сборов. Клуб удовлетворил желания главного тренера, а он привел команду к чемпионству. Взаимовыгодное сотрудничество.

Хроники падения

Пригласительная для Карреры. Летом 2017-го вице-президентом «Спартака» стал Наиль Измайлов, но первый тревожный звоночек прозвучал еще в мае: Карреру не позвали на торжественный вечер, организованный РПЛ , где ему должны были вручить награду как лучшему тренеру сезона. Сергей Родионов сначала говорит, что Массимо улетел из Москвы, потом утверждает, что РФС не прислала приглашение на итальянца. И то и другое – неправда. Каррера в Москве и расстроился, что не побывал на вечеринке, а копию пригласительного письма РПЛ моментально выкладывает на своей страничке. Тренера-чемпиона руководство собственного клуба просто «кинуло». Ситуация крайне неприятная и недопустимая в профессиональном клубе.

Обширные изменения состава сотрудников, близких к команде. Нужно четко понимать, что атмосферу делают не только футболисты и главный тренер, душой компании может быть и массажист, и переводчик, и повар. Не знаю, кто это делал и зачем, но «Спартак» допустил слишком много изменений вокруг команды после завоевания чемпионства. Водитель автобуса давал жалостливое интервью, всеобщий любимец доктор Лю вместе со своими иголками покинул «Спартак» после 14-ти лет работы, Каррера пригласил двух тренеров-соотечественников в штаб, а также повара и нутрициониста. Коллектив с устоявшимися связями встряхнуло, об ушедших жалели, а к новичкам не все прониклись симпатией.

Провальная трансферная кампания лето-2017. В «Спартаке» начинаются трансферные войны. Измайлов говорит, что у Карреры карт-бланш, и он чуть ли не отказался от Смолова, итальянец утверждает обратное: все решения принимает руководство, он может только попросить того или иного футболиста. Свои пожелания Массимо озвучивает еще в мае: нужен крайний защитник для конкуренции с Ещенко, центральный хавбек и фантазиста. В итоге «Спартак» тянет с трансферами и берет футболистов совсем не того уровня и возможностей, которые требовались для укрепления. Свободный агент Петкович, непонятный зверь Педро Роша, которого неожиданно подписали в ходе торгов по Луану, и Марио Пашалич, чью аренду Каррера «пробил» только благодаря дружбе с Конте.

Бунт и драма капитана. Глушаков сыграл одну из решающих ролей в чемпионском сезоне, был настоящим вожаком на поле и объединяющим элементом за его пределами, но уже со старта новой кампании с Денисом случилось плохое настроение из-за навязчивого желания продлить контракт на особых условиях. Глушаков по-прежнему имеет большой вес в коллективе, и его кислая мина определенно лишает «Спартак» правильного разгона и нескольких очков на старте сезона. После подписания нового соглашения Денис, как и вся команда, проведет осень на хорошем уровне. Но это не последний раз, когда «Спартак» пострадает из-за Глушакова. Весной 2018-го он растеряет форму, допустит два роковых промаха в полуфинальном матче Кубка России с «Тосно», не поедет на чемпионат мира, а новый сезон начнет все в том же состоянии. Вероятно, виной проблемы в личной жизни, но это не то, о чем хочется говорить. По факту Глушаков давно не играет в футбол на уровне «Спартака» и имеет разногласия с главным тренером, которые довели его до отчисления из первой команды, когда нашелся формальный повод.

Неумение выигрывать важные матчи у команд ниже классом. Пока что все ключевые встречи, которые были у «Спартака» в этом году, он проиграл. Во-первых, полуфинал Кубка России с «Тосно», а ведь казалось, что путь к трофею для «красно-белых» открыт. Во-вторых, матч против «Динамо» в последнем туре, когда нужно было просто набрать три очка, чтобы обеспечить себя путевкой в Лигу чемпионов. «Спартак» проиграл. В-третьих, поражение от ПАОКа по сумме двух встреч уже в квалификации ЛЧ этого сезона. Может быть, москвичи в следующем раунде и уступили бы «Бенфике», но «орлы» и соперник мощный, а «Динамо», «Тосно» и ПАОК , да еще когда так многое стоит на кону, «Спартак» обязан был обыгрывать.

Продажа лидера в последний день трансферного окна. Летом «Спартак» встал на другие рельсы, Массимо Каррера отправил домой Малфатти с Д’Урбано, вместо них пришли испанцы Рианчо и Гомес. Помним и о конфликте с Романом Пилипчуком, золотым помощником Карреры в сезоне-2016/2017. Новая глава грандиозных изменений, новое бурление вокруг команды. Тренерский штаб наигрывает схему 4-3-3, заточенную во многом на таланты Квинси Промеса, но в последний день трансферного окна клуб продает голландца якобы из-за проблем с финансовым фейр-плей. Это даже не выстрел из ружья в ногу, это попытка ампутировать себе конечность собственноручно и без наркоза. И в этом весь «Спартак».

Травмы. Еще одно звено в этой цепи. Виноват медицинский штаб в частых травмах, или это все стечение обстоятельств – решайте сами, но факт остается фактом, лазарет постоянно забирает у «Спартака» футболистов. И часто – лучших. Примеры: Зобнин, Джикия, Жиго.

Что сейчас? Весной-2017 у «Спартака» была отличная команда. Если добавлять в нее каждое трансферное окно одного-двух сильных футболистов, сильнейший состав в РПЛ мог играть в красно-белом. Трансферная политика – отсутствие требуемых новичков и приобретение ненужных, продажа Квинси Промеса, непрофессионализм отдельных игроков и травмы привели «Спартак» туда, где он сейчас. А сейчас он проигрывает в Вене в два мяча при катастрофической созидательной игре и с грубыми ошибками в обороне. И это даже не удивляет, ведь на поле выходят пять человек, еще недавно игравших за «Спартак-2». Куда так быстро исчезли все полимеры? Где чемпионский багаж? Кто за это в ответе? Задаем вопросы в пустоту, ведь в «Спартаке» ценят коллективное безответственное.

«Спартак» болен. Вылечит ли его Каррера?