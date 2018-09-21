Чемпион на день. Метод «Спартака»

Леонид Федун выстроил безупречную антитрофейную систему в «Спартаке», которая дала сбой лишь раз за 15 лет. «Соккер.ру» о том, как «красно-белые» все потеряли.
Короткий праздник
Чуть больше года назад «Спартак» выиграл чемпионат и Суперкубок России, эйфория и счастливое помешательство зашкаливали, но, как только отгремели праздничные салюты и стало приходить трезвое осознание случившегося, умные и бывалые люди повторяли: «Важно грамотно распорядиться этими достижениями». Уже сегодня можно утверждать, что чемпионское наследие «Спартак» пропустил между пальцев, не извлек из своих побед никакой выгоды в футбольном смысле. Был шанс стать главной командой страны на несколько лет, но деятельность клуба отодвинула «Спартак» от новых побед и сделала правыми тех, кто еще в мае 2017-го дразнил «красно-белых» прозвищем «чемпион-однодневка». Так и вышло, теперь с этим сложно спорить. Если «Спартак» и ждет что-то хорошее в ближайшее время, то будет уже какое-то новое начало или перезагрузка, но никак не команда, построенная на том золотом фундаменте.
Хроники становления
Чем был хорош «Спартак» в сезоне-2016/2017 и чем он выгодно отличался от своих более ранних и более поздних версий? Все просто: отсутствием эффекта лебедя, рака и щуки. Каррера получил поддержку от Федуна и от Александра Жиркова, которого послал навести порядок в «Спартаке» Вагит Алекперов. После чемпионского сезона Жирков вернулся в структуры «Лукойла», а московский клуб – к своему обычному состоянию бардака. Иногда этот бардак творческий и вполне себе симпатичный, а иногда – мерзкий и отвратительный.
Но до него еще доберемся, а пока вспоминаем, что лето-2016 и зима-2017 ознаменовались двумя подряд удачнейшими трансферными кампаниями «Спартака». Сначала пришли Фернандо, Зобнин, Ещенко и Маурисио, через полгода – Луис Адриано, Джикия, Самедов и Селихов. Половина чемпионской основной обоймы за полгода, причем зимняя кампания была очень важна, и тут уж все расстарались, чтобы Каррера получил необходимых игроков еще до начала зимних сборов. Клуб удовлетворил желания главного тренера, а он привел команду к чемпионству. Взаимовыгодное сотрудничество.
Хроники падения
Пригласительная для Карреры. Летом 2017-го вице-президентом «Спартака» стал Наиль Измайлов, но первый тревожный звоночек прозвучал еще в мае: Карреру не позвали на торжественный вечер, организованный РПЛ, где ему должны были вручить награду как лучшему тренеру сезона. Сергей Родионов сначала говорит, что Массимо улетел из Москвы, потом утверждает, что РФС не прислала приглашение на итальянца. И то и другое – неправда. Каррера в Москве и расстроился, что не побывал на вечеринке, а копию пригласительного письма РПЛ моментально выкладывает на своей страничке. Тренера-чемпиона руководство собственного клуба просто «кинуло». Ситуация крайне неприятная и недопустимая в профессиональном клубе.
Обширные изменения состава сотрудников, близких к команде. Нужно четко понимать, что атмосферу делают не только футболисты и главный тренер, душой компании может быть и массажист, и переводчик, и повар. Не знаю, кто это делал и зачем, но «Спартак» допустил слишком много изменений вокруг команды после завоевания чемпионства. Водитель автобуса давал жалостливое интервью, всеобщий любимец доктор Лю вместе со своими иголками покинул «Спартак» после 14-ти лет работы, Каррера пригласил двух тренеров-соотечественников в штаб, а также повара и нутрициониста. Коллектив с устоявшимися связями встряхнуло, об ушедших жалели, а к новичкам не все прониклись симпатией.
Провальная трансферная кампания лето-2017. В «Спартаке» начинаются трансферные войны. Измайлов говорит, что у Карреры карт-бланш, и он чуть ли не отказался от Смолова, итальянец утверждает обратное: все решения принимает руководство, он может только попросить того или иного футболиста. Свои пожелания Массимо озвучивает еще в мае: нужен крайний защитник для конкуренции с Ещенко, центральный хавбек и фантазиста. В итоге «Спартак» тянет с трансферами и берет футболистов совсем не того уровня и возможностей, которые требовались для укрепления. Свободный агент Петкович, непонятный зверь Педро Роша, которого неожиданно подписали в ходе торгов по Луану, и Марио Пашалич, чью аренду Каррера «пробил» только благодаря дружбе с Конте.
Бунт и драма капитана. Глушаков сыграл одну из решающих ролей в чемпионском сезоне, был настоящим вожаком на поле и объединяющим элементом за его пределами, но уже со старта новой кампании с Денисом случилось плохое настроение из-за навязчивого желания продлить контракт на особых условиях. Глушаков по-прежнему имеет большой вес в коллективе, и его кислая мина определенно лишает «Спартак» правильного разгона и нескольких очков на старте сезона. После подписания нового соглашения Денис, как и вся команда, проведет осень на хорошем уровне. Но это не последний раз, когда «Спартак» пострадает из-за Глушакова. Весной 2018-го он растеряет форму, допустит два роковых промаха в полуфинальном матче Кубка России с «Тосно», не поедет на чемпионат мира, а новый сезон начнет все в том же состоянии. Вероятно, виной проблемы в личной жизни, но это не то, о чем хочется говорить. По факту Глушаков давно не играет в футбол на уровне «Спартака» и имеет разногласия с главным тренером, которые довели его до отчисления из первой команды, когда нашелся формальный повод.
Неумение выигрывать важные матчи у команд ниже классом. Пока что все ключевые встречи, которые были у «Спартака» в этом году, он проиграл. Во-первых, полуфинал Кубка России с «Тосно», а ведь казалось, что путь к трофею для «красно-белых» открыт. Во-вторых, матч против «Динамо» в последнем туре, когда нужно было просто набрать три очка, чтобы обеспечить себя путевкой в Лигу чемпионов. «Спартак» проиграл. В-третьих, поражение от ПАОКа по сумме двух встреч уже в квалификации ЛЧ этого сезона. Может быть, москвичи в следующем раунде и уступили бы «Бенфике», но «орлы» и соперник мощный, а «Динамо», «Тосно» и ПАОК, да еще когда так многое стоит на кону, «Спартак» обязан был обыгрывать.
Продажа лидера в последний день трансферного окна. Летом «Спартак» встал на другие рельсы, Массимо Каррера отправил домой Малфатти с Д’Урбано, вместо них пришли испанцы Рианчо и Гомес. Помним и о конфликте с Романом Пилипчуком, золотым помощником Карреры в сезоне-2016/2017. Новая глава грандиозных изменений, новое бурление вокруг команды. Тренерский штаб наигрывает схему 4-3-3, заточенную во многом на таланты Квинси Промеса, но в последний день трансферного окна клуб продает голландца якобы из-за проблем с финансовым фейр-плей. Это даже не выстрел из ружья в ногу, это попытка ампутировать себе конечность собственноручно и без наркоза. И в этом весь «Спартак».
Травмы. Еще одно звено в этой цепи. Виноват медицинский штаб в частых травмах, или это все стечение обстоятельств – решайте сами, но факт остается фактом, лазарет постоянно забирает у «Спартака» футболистов. И часто – лучших. Примеры: Зобнин, Джикия, Жиго.
Что сейчас? Весной-2017 у «Спартака» была отличная команда. Если добавлять в нее каждое трансферное окно одного-двух сильных футболистов, сильнейший состав в РПЛ мог играть в красно-белом. Трансферная политика – отсутствие требуемых новичков и приобретение ненужных, продажа Квинси Промеса, непрофессионализм отдельных игроков и травмы привели «Спартак» туда, где он сейчас. А сейчас он проигрывает в Вене в два мяча при катастрофической созидательной игре и с грубыми ошибками в обороне. И это даже не удивляет, ведь на поле выходят пять человек, еще недавно игравших за «Спартак-2». Куда так быстро исчезли все полимеры? Где чемпионский багаж? Кто за это в ответе? Задаем вопросы в пустоту, ведь в «Спартаке» ценят коллективное безответственное.