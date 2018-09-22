Мостовой: «Каррера постоянно тасует состав „Спартака“»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера чересчур увлекается ротацией.

Есть ощущение, что в команде сейчас дисбаланс как в игровом плане, так и в части взаимоотношений в коллективе. Каррера постоянно тасует состав, сажая на лавку то одних, то других. В чемпионате России это поначалу давало результат, но в еврокубках мы видим, что это сказывается, — матч с «Рапидом» наглядно это продемонстрировал, поскольку «красно-белые» почти не создали моментов в Вене.