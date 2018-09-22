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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
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Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
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Мостовой: «Каррера постоянно тасует состав „Спартака“»

сегодня, 00:25

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера чересчур увлекается ротацией.

Есть ощущение, что в команде сейчас дисбаланс как в игровом плане, так и в части взаимоотношений в коллективе. Каррера постоянно тасует состав, сажая на лавку то одних, то других. В чемпионате России это поначалу давало результат, но в еврокубках мы видим, что это сказывается, — матч с «Рапидом» наглядно это продемонстрировал, поскольку «красно-белые» почти не создали моментов в Вене.

Хочется надеяться, что дерби с ЦСКА будет для всех спартаковцев хорошим раздражителем, бой будет дан независимо от обстоятельств.

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Все комментарии
Alista
Alista
сегодня в 01:25
Скоро начнется каререневерение.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил министр обороны
сегодня в 01:22
Тренер всегда прав.
Устав Спартака:
а) Федун всегда прав!!!
б) Если Федун не прав , смотри пункт "а"!!!
инвайт
инвайт
сегодня в 01:15
Не бойся, Саша, у ЦСКА нет шансов.
Evilhuman
Evilhuman ответил Leha-ha50
сегодня в 01:14
Лучше и не скажешь...),не долго тосовать осталось,скоро чемодан,вокзал,Италия
министр обороны
министр обороны
сегодня в 01:14
Тренер всегда прав.
колчан
колчан
сегодня в 01:13
На то он и тренер.
man11
man11
сегодня в 01:05
наверно привык карты на зоне тусовать
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 00:54
Геев с наркоманами, наркоманов с алкоголиками, не легкая это работа.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:45
Почему то все гонят на Карреру??? А Федун??? А спортивный директор??? А куча замов и служба селекции???
Решили все на иноземца свалить??? А ведь ему все должны опу целовать за чемпионство?!?
Неблагодарные эти спартачи!!!
Kuprin
Kuprin
сегодня в 00:41
физрук, что с него взять
blitz
blitz
сегодня в 00:40
Ну что еще должно случиться,
Какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь - не птица,
А наше счастье - не Каррера.
С ним нет полета и простора - одна украденная радость.
И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность.
Мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает.
И нет яиц от этой птицы,
И съесть нельзя, и не летает.
Sully
Sully
сегодня в 00:34
тасует по кругу, баня, сауна, проститутки, джано, парилка...
vadexus
vadexus
сегодня в 00:34
К ФНЛ готовится.
Adepta
Adepta
сегодня в 00:31
Физрук, однако.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:29
Хоть тасуй, хоть не тасуй,
Все равно полу.................Й!!!
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 00:29
Чувствует, что скоро попрут.
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
сегодня в 00:26
Его глушаков в бане веником сильно ударял.
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