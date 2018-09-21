Бубнов: «У „Спартака“ очень много проблем»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Рапид» - «Спартак» (2:0).

Складывалось ощущение, что продолжается матч «Спартака» с «Ахматом». Только трибуны начали болеть за «Ахмат», а он в свою очередь стал увереннее контролировать мяч. Австрийцы действовали креативнее и одержали уверенную победу. «Спартак»… Проблемы никуда не ушли, все одно и то же. Замену Промесу найти не получается, лидеры не в форме, капитан думает не о футболе, тренер его отстраняет, молодежь играет нестабильно… Проблем очень много. Непонятно, сможет ли Каррера справиться с ними.