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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа 1.74 3.48 6.30
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.45 2.90 3.47
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 3.04 2.94 2.61
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14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.32 5.15 14.50
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 8.80 5.05 1.42
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.22 7.30 17.00
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.62 3.94 6.13
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5.05 3.92 1.78
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
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Бубнов: «У „Спартака“ очень много проблем»

вчера, 22:54
РапидЛоготип футбольный клуб Рапид (Вена)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Рапид» - «Спартак» (2:0).

Складывалось ощущение, что продолжается матч «Спартака» с «Ахматом». Только трибуны начали болеть за «Ахмат», а он в свою очередь стал увереннее контролировать мяч. Австрийцы действовали креативнее и одержали уверенную победу. «Спартак»… Проблемы никуда не ушли, все одно и то же. Замену Промесу найти не получается, лидеры не в форме, капитан думает не о футболе, тренер его отстраняет, молодежь играет нестабильно… Проблем очень много. Непонятно, сможет ли Каррера справиться с ними.

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Все комментарии
Antonchik
Antonchik
сегодня в 00:13
Проблема страны, за которую постоянно стыдно.
самый добрый
самый добрый ответил parallels
сегодня в 00:08
я хз, кто это такой, у меня нет времени выяснять, кто чей фэйк. сам лайкаю только то, что по душе, и не важно, кто написал, даже если спартач. с одного акка лайкаю, клоноводством не занимаюсь. что касается отмены топа - это лишнее. многие на соккере потому, что тут сильно развиты комменты, у которых функционал на несколько шагов впереди, чем на вражеских ресурсах.
Ну, ты же вот видел, что было раньше с Таровым - сам же писал против него, в своё время, пусть и немного. Такие долго не держатся, Славнов тоже падёт скоро, это неизбежно, потому что людей нужно завлекать чем-то новым, а не постоянной писаниной про геев или свиней.
Кстати, как ты думаешь, сколько нормальных пользователей покинуло Соккер из-за вот таких Таровых-Славновых?
И ещё. Я помню про твои аккаунты, я даже смотрел видео с твоим звонком барселоне-бэст)) У меня память очень хорошая)
Kuprin
Kuprin ответил самый добрый
сегодня в 00:08
    parallels
    parallels ответил самый добрый
    сегодня в 00:05
    я хз, кто это такой, у меня нет времени выяснять, кто чей фэйк. сам лайкаю только то, что по душе, и не важно, кто написал, даже если спартач. с одного акка лайкаю, клоноводством не занимаюсь. что касается отмены топа - это лишнее. многие на соккере потому, что тут сильно развиты комменты, у которых функционал на несколько шагов впереди, чем на вражеских ресурсах.
    самый добрый
    самый добрый ответил parallels
    вчера в 23:59
    вот смотрю и задаюсь вопросом: зачем? в топ должно выводиться отмеченное живыми людьми, а не ботоводом. эти комменты тупо обесцениваются. ещё неделя - и на них никто смотреть не станет. либо выпилят фэйков. либо закроют топ вообще. не думаю, что это надолго, хотя, время покажет, но будет весело, если все труды пойдут насмарку. пока что это выглядит слишком по-детски.
    Кстати, я обоими руками за отмену топов или чистку всех твинов.
    parallels
    parallels ответил самый добрый
    вчера в 23:57
    вот смотрю и задаюсь вопросом: зачем? в топ должно выводиться отмеченное живыми людьми, а не ботоводом. эти комменты тупо обесцениваются. ещё неделя - и на них никто смотреть не станет. либо выпилят фэйков. либо закроют топ вообще. не думаю, что это надолго, хотя, время покажет, но будет весело, если все труды пойдут насмарку. пока что это выглядит слишком по-детски.
    самый добрый
    самый добрый ответил Владимиpъ Григорянъ
    вчера в 23:54
    Знаю, что все твои, поэтому написал тебе через акк "самый добрый", так как он самый активный пока. Интересно, зачем? Ты вроде бы не преследуешь какие-то цели вроде популяризации чего-либо на сайте или наоборот очернить чью-то репутацию.
      Владимиpъ Григорянъ
      Владимиpъ Григорянъ ответил самый добрый
      вчера в 23:46
      Знаю, что все твои, поэтому написал тебе через акк "самый добрый", так как он самый активный пока. Интересно, зачем? Ты вроде бы не преследуешь какие-то цели вроде популяризации чего-либо на сайте или наоборот очернить чью-то репутацию.
      Kuprin
      Kuprin ответил Владимиpъ Григорянъ
      вчера в 23:41
      https://www.soccer.ru/news/1070455/minasyan-vardan-armeniya Вот же клонарник развел.) Узнал 11 из 27.
      ему бы Литейному показаться, он по душам специалист
      Владимиpъ Григорянъ
      Владимиpъ Григорянъ ответил самый добрый
      вчера в 23:39
      Да-да, то-то он вон в каждой теме сидит и меня перебивает. Ты такой смешной, куприн)
      https://www.soccer.ru/news/1070455/minasyan-vardan-armeniya

      Вот же клонарник развел.)
      Узнал 11 из 27.
      самый добрый
      самый добрый ответил Kuprin
      вчера в 23:36
      Он давно забил на тебя)) он тебя уделает на раз два если захочет) ты о себе слишком высокого мнения ахаха
      Да-да, то-то он вон в каждой теме сидит и меня перебивает. Ты такой смешной, куприн)
      sir-5
      sir-5
      вчера в 23:33
      Вытрем им слёзки.
      Kuprin
      Kuprin ответил самый добрый
      вчера в 23:31
      Славнов, я давно столько не смеялся, как с тобой сегодня. Вот это я тебе задал задачку за 15-ть минут, что ты уже третий час сидишь и мои профили из всех топов выбиваешь. Гыгыгыгыгы))) Это реально ржачно, не думал, что у человека может так подгореть)) Сейчас я тебе ещё сделаю топов восемь-десять, чтобы ты до самого утра работал)
      Он давно забил на тебя)) он тебя уделает на раз два если захочет) ты о себе слишком высокого мнения ахаха
      Биргер
      Биргер
      вчера в 23:23
      Да влетят коням и всё наладится , чётко на законное 7-е , тогда и борьба с Арсеналом будет
      Master of Science
      Master of Science
      вчера в 23:16
      Не страшно, всё будет хорошо.
      обычный кукловод
      обычный кукловод
      вчера в 23:14
      Спартак свои проблемы решит и начнёт прямо с ЦСКА.
      Рейнгольд
      Рейнгольд
      вчера в 23:13
      Тут с Бубном согласен,навалилось че то всего, тут еще школота глотки дерет, достали уже писаки, прикол в наших школах кавказцы с мусульманами, по русски пишут лучше, чем эти тролли, особенно своими познаниями в Русской словесности славятся представители "культурной столицы".
      самый добрый
      самый добрый
      вчера в 23:06
      Славнов, я давно столько не смеялся, как с тобой сегодня. Вот это я тебе задал задачку за 15-ть минут, что ты уже третий час сидишь и мои профили из всех топов выбиваешь. Гыгыгыгыгы)))
      Это реально ржачно, не думал, что у человека может так подгореть))
      Сейчас я тебе ещё сделаю топов восемь-десять, чтобы ты до самого утра работал)
      Великолепный
      Великолепный
      вчера в 23:06
      Бубнов, а кому сейчас легко, у всех свои проблемы,
      но только почему то спартак из года в год подводит всех!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 23:06
      Короче, всё очень плохо...
      itujan
      itujan
      вчера в 23:00
      Завел физрук свиней в тупик.
      311
      311
      вчера в 22:57
      Зачем нам проблемы? Надо рубить на корню проблемы. И Спартак!)
      Eddja
      Eddja
      вчера в 22:54
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