Тарханов: «Каррера никак не может определиться со стартовым составом»

Известный российский тренер Александр Тарханов в преддверии дерби всея Руси рассказал, чем ЦСКА отличается от «Спартака».

Главная причина неудач «Спартака» в том, что в команде много травмированных, идет постоянная ротация. Каррера никак не может определиться со стартовым составом.