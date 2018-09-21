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Тарханов: «Каррера никак не может определиться со стартовым составом»

сегодня, 20:05
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак23.09.2018 в 19:00 Не начался

Известный российский тренер Александр Тарханов в преддверии дерби всея Руси рассказал, чем ЦСКА отличается от «Спартака».

Главная причина неудач «Спартака» в том, что в команде много травмированных, идет постоянная ротация. Каррера никак не может определиться со стартовым составом.

У ЦСКА, к примеру, меняются футболисты, но сама система игры выстроена. Она стабильна. Может быть, молодым «армейцам» еще потребуется какое-то время, чтобы к ним пришла уверенность в себе. В любом случае, то, что они бьются, сражаются - уже огромный плюс. Это их всегда отличало. Конечно, не хватает мастерства, но это дело наживное. В ЦСКА как раз и видна тренерская мысль.

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Все комментарии
sir-5
sir-5 ответил лихой из 90х
сегодня в 21:07
Успеет, это создаст трудности для ЦСКА.
И всего лишь??? Преодолевать трудности-давняя забава команды ЦСКА.
sir-5
sir-5 ответил никогда не поздно
сегодня в 21:04
Спартак победит.
Тут за один лайк похоронщика выгнали из основы,а соккер тупит и прощает эти 53 лайка поросячьих . Откуда набежало,после очередного евроконфуза???Если не выиграют,будет наказание хоть опосля???
sir-5
sir-5
сегодня в 21:00
Говорят,что игроки ему тайно под подушку нестиранные носки перед матчем кладут,чтобы в основе выйти,"на нюх" берут.
cska plus
cska plus
сегодня в 20:57
Бунт на корабле.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 20:53
Каррера сам дал слабину.
Нужно было Глушакова "убивать" еще в прошлом сезоне.
Было видно, что Массимо хочет это сделать, но он не решился.
Вместо этого тренер зачем-то назначил Дениса капитаном.
Теперь итальянец пожинает плоды своего слабоволия.
Хотя, может быть, капитана назначал и не он.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Kuprin
сегодня в 20:48
не нервничай так))
Ему некогда нервничать. Надо срочно клонов выводить. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:47
Физрук одним словом. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:42
Ахахахахаха! Зашел три коммента в два ряда и по 20 лайков. Ей богу детсад в песочнице.
Kuprin
Kuprin ответил самый добрый
сегодня в 20:39
Тебя забыл спросить, мальчик.
не нервничай так))
самый добрый
самый добрый ответил Kuprin
сегодня в 20:32
аккуратней с лайками а то и тебя Каррера уволит ахаха
Тебя забыл спросить, мальчик.
Kuprin
Kuprin ответил никогда не поздно
сегодня в 20:30
Спартак победит.
аккуратней с лайками а то и тебя Каррера уволит ахаха
blitz
blitz
сегодня в 20:27
Ну что еще должно случиться,
Какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь - не птица,
А наше счастье - не Каррера.
С ним нет полета и простора - одна украденная радость.
И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность.
Мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает.
И нет яиц от этой птицы,
И съесть нельзя, и не летает.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 20:25
Да Вы бы тендер провели заступить на пост ГТ Спартака. ЛЕ наверное выиграли как минимум. Одни спецы, Канделаки всех берет.
Рейнгольд
Рейнгольд
сегодня в 20:23
Дорогая, ты, Чистяков и Багров, это далеко не все.
никогда не поздно
никогда не поздно
сегодня в 20:21
Спартак победит.
лихой из 90х
лихой из 90х
сегодня в 20:21
Успеет, это создаст трудности для ЦСКА.
cska.78
cska.78
сегодня в 20:19
Уже все говорят, что Гончаренко - тренер, а Каррера - физрук!
Биргер
Биргер
сегодня в 20:09
Там всё просто - стартовый состав в орлянку разыгрвают
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