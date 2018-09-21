Тарханов: «Каррера никак не может определиться со стартовым составом»

Известный российский тренер Александр Тарханов в преддверии дерби всея Руси рассказал, чем ЦСКА отличается от «Спартака».
Главная причина неудач «Спартака» в том, что в команде много травмированных, идет постоянная ротация. Каррера никак не может определиться со стартовым составом.
У ЦСКА, к примеру, меняются футболисты, но сама система игры выстроена. Она стабильна. Может быть, молодым «армейцам» еще потребуется какое-то время, чтобы к ним пришла уверенность в себе. В любом случае, то, что они бьются, сражаются - уже огромный плюс. Это их всегда отличало. Конечно, не хватает мастерства, но это дело наживное. В ЦСКА как раз и видна тренерская мысль.